Usuarios desalojados en Línea 2 del Metro CDMX caminan por las vías entre Zócalo y Pino Suárez

La tarde de este jueves, usuarios de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México fueron desalojados de los trenes en el tramo que conecta las estaciones Zócalo y Pino Suárez, debido a una revisión en la zona de vías.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó en sus redes sociales que “se realiza revisión en zona de vías de la Línea 2” y que, como medida preventiva, el servicio solo está disponible entre Cuatro Caminos y Colegio Militar, mientras que de Tasqueña a Colegio Militar permanece suspendido. Para mitigar la afectación, el RTP brinda apoyo con transporte alterno para los usuarios.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los pasajeros caminando sobre las vías en completa oscuridad, guiados únicamente por las luces de sus teléfonos móviles, para llegar a las salidas.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas y las autoridades no han detallado la causa de la revisión que originó la interrupción del servicio. Sin embargo, la situación generó retrasos significativos y aglomeraciones en estaciones cercanas, afectando a cientos de personas en hora pico.

