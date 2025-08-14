DEA revela primera foto de “El Cuini” bajo custodia tras extradición a EE. UU.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) difundió la primera imagen oficial de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, luego de su extradición desde México. En la fotografía, el presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece esposado de pies y manos, vistiendo un overol beige, mientras es custodiado por el administrador interino de la agencia, Terry Cole.

La imagen fue compartida por la propia DEA en sus canales oficiales, acompañada del mensaje: “El administrador de la DEA, Terry Cole, detiene al objetivo de alto nivel de la DEA, Abigael ‘El Cuini’ González Valencia…”.

La entrega de “El Cuini” se dio como parte de un operativo en el que el gobierno mexicano extraditó a 26 presuntos líderes criminales a Estados Unidos, entre ellos integrantes del CJNG y del Cártel de Sinaloa.

El miércoles 13 de agosto, González Valencia fue presentado ante una corte federal en Washington, D.C., donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por tráfico de metanfetamina y cocaína, crimen organizado y posesión de armas de fuego. La jueza Beryl A. Howell llevará su caso y fijó una nueva audiencia dentro de los próximos 13 días.

