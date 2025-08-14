Vacuna contra el VIH ya está en México: cómo funciona, a quién va dirigida y eficacia comprobada

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la vacuna Apretude, una suspensión inyectable de liberación prolongada de cabotegravir, que reduce significativamente el riesgo de adquirir el virus de inmunodeficiencia humana.

La autorización aplica para adultos y adolescentes mayores de 12 años que pesen al menos 35 kilogramos y no tengan VIH al iniciar el tratamiento. Este avance representa una alternativa clave para la salud pública, ya que es la primera opción de prevención que no requiere una pastilla diaria.

¿Cómo funciona Apretude?

La vacuna es un tratamiento de profilaxis preexposición (PrEP) de larga duración.

Inicio: dos inyecciones con un mes de diferencia.

Mantenimiento: aplicación cada dos meses.

Fase previa opcional: cabotegravir oral durante cuatro semanas para verificar tolerancia.

En Estados Unidos, donde se aprobó hace tres años, se administra bajo supervisión médica estricta para asegurar que el paciente esté libre del virus antes de cada dosis.

Eficacia comprobada

Ensayos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) compararon Apretude con Truvada, un medicamento oral.

En hombres no infectados y mujeres trans en alto riesgo, Apretude redujo el riesgo de infección en 69% frente a Truvada.

En mujeres cisgénero en riesgo, la reducción fue del 90%.

Efectos secundarios

Como otros medicamentos, Apretude puede generar:

Reacciones en el lugar de inyección

Dolor de cabeza

Fiebre

Cansancio

Dolor muscular o de espalda

Erupciones cutáneas

Las autoridades advierten que no debe aplicarse si la persona ya tiene VIH, ya que podría generar resistencia al medicamento.

La llegada de Apretude a México abre una nueva etapa en la prevención, fortaleciendo las herramientas para frenar la epidemia y reducir la transmisión del virus.

