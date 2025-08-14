José Madero Estadio GNP Seguros 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo inicia la venta?

José Madero, exvocalista de Pxndx y ahora consolidado como solista, confirmó su regreso a la Ciudad de México con un concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo sábado 24 de enero de 2026, como parte de su gira “Érase una Bestia”. El anuncio ha causado gran expectativa entre sus seguidores, pues se trata de una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

De acuerdo con Ocesa, la preventa para clientes Citibanamex se realizó el 13 de agosto, mientras que la venta general inició el 14 de agosto a través de Ticketmaster.

Precios oficiales de boletos (cargos incluidos)

Platino A: $3,172

Platino B: $2,684

Platino C: $2,196

Platino D: $1,830

Platino E: $1,464

GNP: $1,586

Verde B: $1,342

Naranja B: $1,159

Verde C: $915

General B: $1,22

Naranja C: $671 (el más económico)

Un show esperado

Este será uno de los conciertos más importantes en la trayectoria de Madero, pues marcará su debut en un recinto de gran capacidad como el Estadio GNP Seguros, con aforo para más de 60 mil asistentes. La presentación forma parte de un tour que ha registrado llenos totales en otras ciudades de México, lo que augura una noche con entradas agotadas en la capital.

Además, el cantante ha prometido un repertorio que incluirá tanto sus éxitos como solista como algunos temas icónicos de su etapa con Pxndx, acompañados de una producción visual y sonora de alto nivel, lo que refuerza las expectativas de que será uno de los conciertos más destacados de 2026.

