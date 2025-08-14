Trump asegura que México y Canadá hacen ‘lo que les decimos’ y critica fronteras ‘horribles’

En un discurso desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump destacó los avances en control fronterizo con México y Canadá, señalando que ambas naciones actúan según las indicaciones de Estados Unidos. Trump aseguró que en los últimos tres meses no ha habido cruces fronterizos ilegales, logrando el resultado sin necesidad de nueva legislación, y destacó sus acciones en seguridad social y expulsión de migrantes ilegales.

Trump afirmó que “México hace lo que le decimos que haga. Y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos las dos fronteras, la norte y la sur, y las dos eran horribles”. Según el mandatario, el cumplimiento de estas medidas ha reducido significativamente los cruces ilegales, asegurando que la situación actual ha sido percibida como un “milagro” por algunos sectores.

El republicano recordó que no necesitó legislación adicional para lograr estos resultados, a diferencia de lo que había señalado el expresidente Joe Biden. Además, resaltó que las acciones en materia de seguridad fronteriza han sido reconocidas incluso por miembros del partido demócrata.

Trump también anunció que se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, así como con el líder ucraniano Volodímir Zelenski y posiblemente otros líderes europeos, en lo que calificó como una reunión clave para la paz. Sobre la política arancelaria, el mandatario declaró no preocuparse por el acercamiento de México, Brasil y Latinoamérica con China, asegurando que Estados Unidos está “arrasando con todo el mundo, incluida China” y calificando a Brasil como un socio comercial “horrible”.

Las declaraciones de Trump sobre fronteras, seguridad social y política internacional reflejan su enfoque de control y supervisión directa en distintos frentes. Con la reunión con Putin a la vuelta de la esquina, el mandatario busca proyectar una imagen de fuerza y liderazgo en política interna y externa, mientras mantiene un discurso firme sobre migración y relaciones comerciales.

