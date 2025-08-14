Festival Mundial del Bolero regresa a CDMX en agosto: Todo lo que debes saber

El Festival Mundial del Bolero regresa por décima ocasión a la Ciudad de México con una edición de lujo que reunirá a más de 100 artistas de distintos países. Este género, que ha hecho suspirar a generaciones enteras, tendrá como sede el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los próximos 22, 23 y 24 de agosto.

La programación incluye una gala de apertura, una noche dedicada a nuevos talentos y una espectacular gala de clausura con artistas de talla internacional. Además, durante el evento se entregará el Premio Mundial del Bolero a cinco referentes del género: Fernando de la Mora, Imelda Miller, Kika Edgar, Los Juglares (Yucatán) y Los Paladines.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será la sede de este encuentro / Redes Sociales|

Lo mejor del bolero en una sola cartelera

La primera noche, el viernes 22 de agosto, abrirá con agrupaciones clásicas como Los Dandys, Los Galantes, Los Herederos del Bolero, además de Doris, Angélica Jaramillo y artistas internacionales como Yago Robles (Ecuador) y Jhonathan Lolley (EUA). Todo, con el respaldo sonoro de la Orquesta Mexicana del Bolero y El Escuadrón Bohemio.

Para el sábado 23, la gala juvenil busca mostrar la nueva generación del bolero. Kika Edgar, Mía Rubín y Jerry Velázquez encabezan una noche llena de nuevas voces de México, Venezuela, Guatemala, Argentina y Ecuador.

Y el domingo 24, la gran gala de clausura reunirá a potentes intérpretes como Fernando de la Mora, Imelda Miller, Ricardo Caballero, María Katzarava, Laureano Brizuela y más. También se contará con talentos internacionales desde Cuba, Rusia, España, Italia y Argentina.

Serán tres días donde el bolero sonará en todo lo alto / Redes Sociales|

Un festival que suena a corazón

Este evento no solo busca revivir la magia del bolero, también apunta a fortalecer su legado entre nuevas generaciones. Rodrigo de la Cadena, director artístico, coordina la producción que promete tres noches inolvidables llenas de nostalgia, técnica vocal y pasión.

Además, el festival hace un esfuerzo por internacionalizar el bolero, al reunir artistas de al menos siete países, muchos de ellos reconocidos en sus respectivas escenas.

El Festival Mundial del Bolero se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la CDMX. Aunque no se ha confirmado la fecha de inicio de la venta de boletos, se espera que en las próximas semanas se active en los canales oficiales del recinto o directamente en taquilla.

Los boletos los puedes encontrar en taquillas o por Ticketmaster / Redes Sociales|

