Carlos Treviño Medina: del Tec de Monterrey al escándalo Odebrecht ¡Conoce más del exfuncionario detenido!

Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue arrestado en Estados Unidos tras ser acusado de haber recibido sobornos por 4 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La denuncia, según documentos judiciales, provino directamente de Emilio Lozoya Austin, su antecesor, quien también enfrenta cargos por corrupción en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La acusación apunta a que el dinero habría sido entregado como parte de un esquema de sobornos para garantizar la aprobación de la reforma energética en el sexenio priista.

Del Tec de Monterrey a la cúpula de Pemex

Nacido el 13 de enero de 1970, Treviño Medina es egresado del ITESM como ingeniero en Industrias Alimentarias, con dos maestrías: una en Administración de Empresas y otra en Ciencias, con especialidad en Ingeniería de Alimentos.

Su carrera pública despegó en el gobierno de Vicente Fox, donde ocupó cargos clave como Oficial Mayor en las secretarías de Economía y Energía. En la administración de Felipe Calderón fue subsecretario de Egresos en Hacienda y director de Financiera Rural. También formó parte del IMSS y asesoró en la Oficina de la Presidencia.

En 2016 se integró a Pemex como director corporativo de Finanzas, y un año después asumió la dirección general, cargo que ocupó hasta el fin del sexenio.

Sobornos, fugas y ficha roja

En agosto de 2021, la Fiscalía General de la República lo acusó formalmente por asociación delictuosa y lavado de dinero, basándose en la denuncia ministerial de Emilio Lozoya, quien aseguró que Treviño operó sobornos a favor de Braskem, filial de Odebrecht.

Pese a la orden de aprehensión, Treviño Medina huyó del país en un vuelo privado desde Toluca rumbo a Houston. La FGR solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja, pero en agosto de 2023 esta fue cancelada. La razón: irregularidades graves en el debido proceso y posibles violaciones a derechos humanos.

Ligado también al caso Agronitrogenados

El nombre de Treviño también aparece en los documentos del caso Agronitrogenados, donde Pemex compró una planta en condiciones de chatarra por 257 millones de dólares. Aunque la investigación ha centrado los reflectores en Lozoya y Alonso Ancira, se señala que Treviño tuvo conocimiento y participación en el manejo financiero de dicha transacción.

Los dos casos, Odebrecht y Agronitrogenados, han sacudido la política mexicana al exponer una red de corrupción de alto nivel. El arresto de Treviño Medina reaviva el debate sobre impunidad y justicia en México.

