¿Qué hacía un dron militar de EU en el Edomex? García Harfuch responde

Un dron de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobrevoló por casi dos horas distintas regiones del Estado de México, incluyendo zonas turísticas y rurales como Valle de Bravo, Temascaltepec, Avándaro, El Peñón y Zacazonapan. La aeronave, del tipo MQ-9B SkyGuardian, fue rastreada por el sitio FlightRadar, donde se confirmó que despegó del Aeropuerto Regional de San Angelo, Texas, y entró a territorio mexicano el jueves 13 de junio a las 06:43 horas, tiempo de la Ciudad de México.

De acuerdo con el sitio web de General Atomics, empresa que desarrolló este sistema, el MQ-9B SkyGuardian es una aeronave no tripulada especializada en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Este dron es capaz de volar más de 40 horas ininterrumpidas bajo cualquier condición meteorológica, gracias a su control satelital y equipo de alta tecnología como el radar Lynx y un sensor EO/IR.

El dron despegó desde un aeropuerto de Texas el jueves por la mañana / Redes Sociales|

¿Vigilancia o colaboración?

La presencia del dron generó especulaciones en redes sociales y entre especialistas en defensa, sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró el motivo: “Vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano; vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en el país”.

Harfuch precisó que no se trataba de un avión militar convencional, sino de un vehículo no tripulado, utilizado con fines de colaboración: “No es un avión militar; no. Es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano”.

El radar detectó al dron dar vueltas por varios puntos del Estado de México / Redes Sociales|

¿Quién lo pidió?

Aunque no se detalló qué dependencia del Gobierno Federal solicitó la presencia del MQ-9B SkyGuardian, el secretario mencionó que el sobrevuelo formaba parte de investigaciones conjuntas y que fue una operación coordinada.

La cuenta especializada OSINTdefender (@sentdefender) también reportó que el dron pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y confirmó su presencia sobre Valle de Bravo durante varias horas.

Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan de manera conjunta en el país / Redes Sociales|

¿Qué puede hacer un MQ-9B?

Además de su uso militar, el MQ-9B SkyGuardian también puede configurarse para otras tareas como búsqueda y rescate, operaciones humanitarias, control fronterizo, guerra electrónica y vigilancia estratégica, lo que ha generado interrogantes sobre el tipo de operativo que México estaría ejecutando con este tipo de apoyo.

Por lo pronto, la única certeza es que la aeronave sobrevoló territorio nacional con consentimiento del gobierno mexicano, como aseguró Harfuch: “Es a petición de nuestro país”.

