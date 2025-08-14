Fiestas de Octubre 2025: cartel completo, fechas y precios de boletos

La edición 2025 de las Fiestas de Octubre en Jalisco se perfila como una de las más grandes de su historia. En su 60 aniversario, el evento contará con conciertos, áreas temáticas, un homenaje a Marco Antonio Muñiz, atracciones inmersivas y hasta un pabellón mundialista para calentar motores rumbo al Mundial 2026.

El evento se llevará a cabo del 3 de octubre al 4 de noviembre y tendrá 31 días continuos de actividades. Una de las principales novedades será el cartel musical del Foro Principal, que ya confirmó a artistas como Sebastián Yatra, Zoé, Caifanes, Los Ángeles Azules, Morat y María José, entre otros.

Además, los boletos de grada ahora serán numerados para que el público no tenga que formarse desde temprano. “Queremos que la gente realmente disfrute las fiestas. Esta vez estará incluido, pero les daremos un boleto numerado para que puedan disfrutar de las fiestas mientras inicia el espectáculo", explicó Lorena Martínez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento.

¿Qué artistas estarán en Fiestas de Octubre 2025?

Estos son los nombres ya confirmados para el Foro Principal:

3 octubre: Sebastián Yatra

6 octubre: Zoé

10 octubre: Caifanes

11 octubre: Natalia Jiménez

14 octubre: Enjambre

15 octubre: Los Ángeles Azules

16 octubre: DLD y Kinky

17 octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 octubre: Morat

24 octubre: YNG Lvcas, Joaquín Medina y Los Esquivel

28 octubre: Carlos Vives

2 noviembre: María José

También habrá shows infantiles cada fin de semana y mejoras en la digitalización del escenario principal.

¿Qué otras sorpresas trae la edición de 60 años?

La feria se dividirá en cuatro zonas temáticas:

Área Central , inspirada en haciendas agaveras y Pueblos Mágicos

Pasillo de los Cuerpos de Agua , con guiños a destinos como Chapala y Vallarta

Pasillo de la Identidad Artesanal , con artesanías y gastronomía

Ágora Central, el nuevo corazón musical del evento

Se realizarán “happenings” diarios, activaciones regionales y un espacio renovado de la tradicional Canica Azul, ahora dedicado a los dulces típicos de Jalisco, con participación especial de Dulces De la Rosa.

Además, se instalará un Pabellón Mundialista, con museo interactivo, tómbolas, juegos para niños y memorabilia de Copas del Mundo desde 1970. “Este pabellón nos ayudará a contagiar la emoción y a calentar los motores para la fiesta deportiva”, dijo Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios oficiales son:

General: $60

Niños de 3 a 12 años: $30

Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: $30

Acceso a Canica Azul: $40

Entrada para escuelas: $30

Los boletos se venderán en taquillas y dan acceso tanto a conciertos como a las instalaciones generales.

