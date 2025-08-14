La Casa de los Famoso: ¿Quién está nominado? Esta es la lista completa

La tensión volvió a apoderarse de La Casa de los Famosos México 2025. La noche del martes 13 de agosto, los 13 habitantes pasaron al confesionario para nominar, y minutos después Galilea Montijo reveló en vivo la lista de los seis famosos que quedaron en riesgo de eliminación.

“Alexis, Facundo, Mar, Mariana, Guana y Ninel están en riesgo de abandonar la casa. En este momento se abren las votaciones, les recuerdo que el voto es positivo... ¡Dios, esta casa va a arder!”, expresó la conductora visiblemente emocionada, luego de pedirle permiso a La Jefa para dar los nombres.

Uno a uno fueron destapando a los nominados la noche del miércoles / Redes Sociales|

La tensión crece en La Casa de los Famosos

Las reacciones en la casa no se hicieron esperar. Con rostros tensos y miradas desconfiadas, los habitantes escucharon, uno a uno, si estaban o no nominados.

Galilea fue clara al leer los resultados: “Aldo, esta noche tú eres líder y tienes inmunidad, no estás nominado... Mar, tú sí estás nominada... Alexis, tú esta noche sí estás nominado... Facundo, esta noche sí estás nominado… Guana, tú esta noche sí estás nominado... Mariana, esta noche sí estás nominada... Ninel, después del proceso de nominación, tú estás nominada”.

El resto de los habitantes, como Elaine, Dalílah, Aarón, Abelito, Shiky y Priscila, lograron librar la temida lista de nominados por esta semana.

Facundo fue la sorpresa de los nominados de la noche / Redes Sociales|

¿Cómo votar por tu favorito?

Montijo recordó a la audiencia que las votaciones ya están abiertas y que, como cada semana, el voto es positivo: el público elige a quién quiere salvar. Además, anticipó que Aldo, como líder de la semana, podrá defender su salvación el viernes.

“Ninel, Mariana, Guana, Facundo, Alexis y Mar... uno de ustedes abandonará la casa el próximo domingo. La gente ya está votando. Les deseo lo mejor”, concluyó la conductora.

Los fans ya se están movilizando en redes sociales para apoyar a sus favoritos. Este domingo, uno de ellos tendrá que decir adiós.

Ninel Conde vuelve a estar en la lista negra de la semana / Redes Sociales|

