‘Thunderbolts’ ya tiene fecha de estreno en Disney+

Tras el tropezón que fue Capitán América: Brave New World, Marvel recuperó terreno con Thunderbolts, cinta que pese a no romper taquillas, se convirtió en un fenómeno en redes sociales. Ahora, quienes no alcanzaron a verla en salas o quieren revivirla, ya tienen fecha: llegará a Disney+ el próximo 27 de agosto.

La película protagonizada por Florence Pugh y Sebastian Stan mostró una nueva cara del universo cinematográfico de Marvel, apostando por un equipo de antihéroes que se ganó el cariño de los fans por su estilo menos convencional.

La película estará en Disney+ el próximo 27 de agosto / Redes Sociales|

No fue taquillera, pero sí fue tendencia

A nivel de recaudación, Thunderbolts no fue un éxito rotundo: juntó 382 millones de dólares a nivel global, una cifra que la coloca como la cuarta película menos taquillera en la historia del MCU, incluso por debajo de la criticada Brave New World.

Sin embargo, el verdadero impulso vino del público digital. La cinta de Jake Schreier fue ampliamente comentada, elogiada y defendida en redes, generando expectativas que ahora podrían revivirse con su llegada al catálogo de Disney.

En taquilla juntó 382 millones de dólares a nivel global y se espera aumente en streaming / Redes Sociales|

Crítica de alto voltaje

En el sitio especializado Rotten Tomatoes, Thunderbolts goza de buena salud crítica. Con 97 reseñas hasta ahora, mantiene un 90% de aprobación, y llegó a debutar con un sorprendente 95%, superando incluso los arranques de gigantes como Avengers: Endgame (2019). Solo Black Panther (2018) logró más.

Así, con números modestos en taquilla, pero con amor de sobra por parte de la comunidad marvelita, Thunderbolts llega al streaming con fuerza.

Toda parece indicar que habrá una segunda parte de los Thunderbolts / Redes Sociales|

