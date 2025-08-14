¿Vas a cambiar dólares? El peso cierra bien este jueves 14 de agosto

EL TIPO DE CAMBIO DE LA MONEDA ES VARIABLE, POR LO QUE PUEDE MODIFICARSE EN VENTANILLA
Jorge Reyes Padrón
| 2025-08-14
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
|
FREEPIK
EL TIPO DE CAMBIO DE LA MONEDA ES VARIABLE, POR LO QUE PUEDE MODIFICARSE EN VENTANILLA
Jorge Reyes Padrón
| 14 Ago, 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 14 de agosto de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.74 unidades por dólar, tres centavo más que el pasado miércoles 13 de julio. Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK|

El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.80 a la compra.
  • 19:30 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.50 a la compra
  • 19.09 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.78 a la compra.
  • 18.91 a la venta.

Banorte:

  • 17.40 a la compra.
  • 19.00 a la venta.

Banamex:

  • 18.08 a la compra.
  • 19.11 a la venta.

Scotiabank:

  • 17.60 a la compra.
  • 19.30 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘THUNDERBOLTS’ YA TIENE FECHA DE ESTRENO EN DISNEY+

Finanzas
Mas sobre:
Finanzas

Notas Relacionadas

 