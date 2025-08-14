¿Vas a cambiar dólares? El peso cierra bien este jueves 14 de agosto

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 14 de agosto de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.74 unidades por dólar, tres centavo más que el pasado miércoles 13 de julio.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK|

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

17.80 a la compra.

19:30 a la venta.

Banco Azteca:

17.50 a la compra

19.09 a la venta.

BBVA Bancomer:

17.78 a la compra.

18.91 a la venta.

Banorte:

17.40 a la compra.

19.00 a la venta.

Banamex:

18.08 a la compra.

19.11 a la venta.

Scotiabank:

17.60 a la compra.

19.30 a la venta.

El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK|

