Oasis abre tienda en CDMX: dónde está, qué venderán y cómo apartar tu lugar

La espera terminó para los fans de Oasis en México. Como parte del tour Oasis Live '25, la banda británica abrirá su Oasis Fan Store en la Ciudad de México, donde podrán encontrarse artículos oficiales, ropa de edición limitada y mercancía exclusiva que conmemora su regreso a los escenarios.

¿Dónde estará la tienda y cuándo abre?

La Oasis Fan Store estará ubicada en Plaza Carso, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país. Abrirá sus puertas a partir del lunes 25 de agosto en un horario de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo, hasta el 13 de septiembre o hasta agotar existencias.

Dirección exacta: Plaza Carso, Calle Lago Zúrich 245, Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México.

Acceso recomendado: Entrada 5, sobre City Market.

Para acceder es necesario reservar tu lugar a través del siguiente enlace:

👉 https://free.gurushows.com/Dashboard/HorarioTickets?IdEvento=9

Nota: solo se permiten dos reservaciones por registro.

¿Qué se podrá comprar?

La tienda contará con una amplia gama de productos oficiales, como ropa, accesorios, posters y artículos conmemorativos de la gira Oasis Live ‘25. También estará disponible la edición deluxe del 30 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory? en formatos 2CD y 3LP, con versiones acústicas de:

Cast No Shadow

Morning Glory

Wonderwall

Acquiesce

Champagne Supernova

“Descubre una gran variedad de ropa y accesorios de Oasis Live ‘25, así como artículos de edición limitada. No pierdas la oportunidad de conseguir mercancía y posters exclusivos antes de que la banda llegue”, anunció la banda en su sitio oficial.

Recomendaciones para tu visita

Para agilizar la entrada y garantizar la seguridad de los asistentes, los organizadores no permitirán el acceso con mochilas, backpacks ni bolsas grandes. La recomendación es acudir con lo indispensable y sin objetos voluminosos.

