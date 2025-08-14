¿Cómo recargar tu TAG desde el celular para pagar casetas? Tutorial fácil

Viajar por carretera en México ahora es más sencillo gracias a la opción de recargar tu TAG desde el celular. Sin importar si utilizas IAVE, PASE o Televía, existen plataformas y aplicaciones móviles que permiten agregar saldo en minutos, sin necesidad de acudir a módulos o tiendas físicas.
TAG IAVE
El TAG IAVE puedes adquirirlo en línea por 90 pesos en el sitio oficial de Capufe, con recogida directamente en una caseta (no hay envío a domicilio)
Para recargar debes:
- Ingresar al sitio: https://iave.capufe.gob.mx:8080/RecargasIAVE/
- Ingresa el número de tu TAG el cual cuenta con 8 digitos
- Recarga el monto deseado
- Confirma el número de TAG y agrega un correo electrónico
- Registra tu tarjeta bancaria para el pago
- El saldo puede tardar hasta 30 minutos en reflejarse
TAG PASE
El dispositivo se vende a diferentes precios: aproximadamente 100 pesos en módulos oficiales, 150 pesos en Sanborns y GoMart, y hasta 180 pesos en campo.
Recarga desde la app "Tu Tag PASE" (iOS/Android):
- Inicia sesión o regístrate con tu número de TAG.
- Desde el menú principal, selecciona “Recargar”, elige el monto (en múltiplos de 100 pesos) y añade una tarjeta bancaria.
- El saldo se refleja entre 10 y 60 minutos después
TAG Televía
Disponible en versión estándar (150 pesos) y Edición Black (200 pesos), se adquieren en línea.
Recarga a través de la app móvil "Televía" (iOS/Android):
- Inicia sesión con tu número de TAG.
- Selecciona el apartado de “saldo disponible” y usa el botón de recarga.
- Montos permitidos: mínimo 100 pesos, máximo 8,000 pesos.
- El saldo suele reflejarse entre 30 y 45 minutos después
