¿Cómo recargar tu TAG desde el celular para pagar casetas? Tutorial fácil

Viajar por carretera en México ahora es más sencillo gracias a la opción de recargar tu TAG desde el celular. Sin importar si utilizas IAVE, PASE o Televía, existen plataformas y aplicaciones móviles que permiten agregar saldo en minutos, sin necesidad de acudir a módulos o tiendas físicas.

TAG IAVE

El TAG IAVE puedes adquirirlo en línea por 90 pesos en el sitio oficial de Capufe, con recogida directamente en una caseta (no hay envío a domicilio)

Para recargar debes:

Ingresar al sitio: https://iave.capufe.gob.mx:8080/RecargasIAVE/

Ingresa el número de tu TAG el cual cuenta con 8 digitos

Recarga el monto deseado

Confirma el número de TAG y agrega un correo electrónico

Registra tu tarjeta bancaria para el pago

El saldo puede tardar hasta 30 minutos en reflejarse

TAG PASE

El dispositivo se vende a diferentes precios: aproximadamente 100 pesos en módulos oficiales, 150 pesos en Sanborns y GoMart, y hasta 180 pesos en campo.

Recarga desde la app "Tu Tag PASE" (iOS/Android):

Inicia sesión o regístrate con tu número de TAG.

Desde el menú principal, selecciona “Recargar”, elige el monto (en múltiplos de 100 pesos) y añade una tarjeta bancaria.

El saldo se refleja entre 10 y 60 minutos después

Con estas opciones, mantener tu TAG con saldo ya no requiere desplazamientos ni pérdida de tiempo

TAG Televía

Disponible en versión estándar (150 pesos) y Edición Black (200 pesos), se adquieren en línea.

Recarga a través de la app móvil "Televía" (iOS/Android):

Inicia sesión con tu número de TAG.

Selecciona el apartado de “saldo disponible” y usa el botón de recarga.

Montos permitidos: mínimo 100 pesos, máximo 8,000 pesos.

El saldo suele reflejarse entre 30 y 45 minutos después

Solo basta tener conexión a internet, tu dispositivo móvil y una tarjeta bancaria

