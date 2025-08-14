De estallar contra una reportera a proponer antidoping para todos: la polémica del alcalde de Piedras Negras

Durante una conferencia matutina, el alcalde Jacobo Rodríguez reaccionó con molestia a la pregunta de una reportera sobre si se sometería a una prueba antidoping y la haría pública. Su respuesta fue tensa y respondió con enojo preguntando qué comportamiento suyo hacía pensar que estaba drogado.
¿Quién es Jacobo Rodríguez?
Carlos Jacobo Rodríguez González es alcalde de Piedras Negras, Coahuila, para el periodo 2025–2027, representando a Morena. Con experiencia como candidato en contiendas anteriores, su administración ha iniciado con una fuerte apuesta por la transparencia y seguridad institucional.
La polémica comenzó cuando una periodista le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping como ejemplo. La respuesta fue airada: “¿por qué me voy a someter a tu agenda?”, argumentó. Ese momento, captado por medios, generó polémica inmediata. Rodríguez reconoció luego que su reacción fue impulsiva, citando una relación tensa previa con la reportera y calificando su cuestionamiento como parte de un “golpeteo mediático”.
Al día siguiente, el alcalde acudió a un laboratorio con su gabinete y se realizó la prueba antidoping junto a la prensa. El resultado fue negativo para sustancias como marihuana, cocaína, metanfetaminas, anfetaminas y opiáceos. Además, anunció que impulsará una iniciativa en congresos locales y el Senado para que la prueba antidoping sea un requisito periódico para alcaldes, regidores, secretarios y gobernadores.
