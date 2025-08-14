De estallar contra una reportera a proponer antidoping para todos: la polémica del alcalde de Piedras Negras

Durante una conferencia matutina, el alcalde Jacobo Rodríguez reaccionó con molestia a la pregunta de una reportera sobre si se sometería a una prueba antidoping y la haría pública. Su respuesta fue tensa y respondió con enojo preguntando qué comportamiento suyo hacía pensar que estaba drogado.

El alcalde Jacobo Rodríguez enfureció con la pregunta de la reportera / Redes Sociales|

¿Quién es Jacobo Rodríguez?

Carlos Jacobo Rodríguez González es alcalde de Piedras Negras, Coahuila, para el periodo 2025–2027, representando a Morena. Con experiencia como candidato en contiendas anteriores, su administración ha iniciado con una fuerte apuesta por la transparencia y seguridad institucional.

La polémica comenzó cuando una periodista le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping como ejemplo. La respuesta fue airada: “¿por qué me voy a someter a tu agenda?”, argumentó. Ese momento, captado por medios, generó polémica inmediata. Rodríguez reconoció luego que su reacción fue impulsiva, citando una relación tensa previa con la reportera y calificando su cuestionamiento como parte de un “golpeteo mediático”.

Al día siguiente, el alcalde acudió a un laboratorio con su gabinete y se realizó la prueba antidoping junto a la prensa. El resultado fue negativo para sustancias como marihuana, cocaína, metanfetaminas, anfetaminas y opiáceos. Además, anunció que impulsará una iniciativa en congresos locales y el Senado para que la prueba antidoping sea un requisito periódico para alcaldes, regidores, secretarios y gobernadores.

