Detienen en EU a Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex; será deportado por corrupción

Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar cargos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.

“El día de ayer se detuvo a un director, exdirector de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, detalló la mandataria en su conferencia matutina.

El exfuncionario fue acusado de recibir un soborno de 4 millones de pesos para aprobar la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La denuncia proviene de Emilio Lozoya Austin, también exdirector de Pemex, quien lo señaló como parte de la red de sobornos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Treviño Medina trabajó para el sexenio de Peña Nieto / Redes Sociales|

Se reactivan las acusaciones del caso Odebrecht

De acuerdo con Sheinbaum, “es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México”. Añadió que “sí está relacionado con una denuncia de Lozoya, eso sí”.

Carlos Treviño aparece implicado en la operación de contratos irregulares con la empresa Braskem, filial de Odebrecht. Según la FGR, enfrenta cargos por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ocupó la dirección general de Pemex entre 2017 y 2018. Antes, se desempeñó como director corporativo de Finanzas, director de Administración y Servicios, y tuvo cargos relevantes en Hacienda, Economía y el IMSS. También trabajó como asesor en la Presidencia y colaboró con el Banco Mundial en temas de innovación gubernamental.

Su formación académica proviene del ITESM, donde cursó tres carreras: Ingeniería en Industrias Alimentarias, una maestría en Administración de Empresas y otra en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos.

Es acusado de recibir sobornos por 4 millones de pesos / Redes Sociales|

Fuga, ficha roja y cancelación por Interpol

Pese a las acusaciones en su contra, Treviño huyó del país en 2021 rumbo a Houston, Texas. Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda en 194 países. Sin embargo, en agosto de 2023, la misma fue cancelada por presuntas “irregularidades graves” en el debido proceso, de acuerdo con la agencia internacional.

Un mes después, un tribunal federal dictaminó que no podía ser detenido por el caso Odebrecht, lo que congeló temporalmente la acción penal en su contra. Sin embargo, su detención reciente podría reactivar todo el proceso judicial.

La acusación directa de Emilio Lozoya

En su denuncia del 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya señaló directamente a Treviño Medina. “Mencionó que quien al parecer había ayudado a operar dicho contrato fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Ernesto Cordero y José Antonio Meade”, dijo Lozoya.

El exdirecto de Pemex estuvo varios años en Houston, Texas / Redes Sociales|

“Recuerdo escuchar que le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como a Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban El Conejo, sin tener conocimiento de a quien se referían”, añadió. Posteriormente, precisó: “Entre el 17 y 20 de septiembre de 2014 se entregaron cuatro millones de pesos a Carlos Treviño Medina. Los recursos fueron entregados por Norberto Gallardo”.

La extradición de Treviño Medina representa un giro clave en la trama de corrupción que marcó a Pemex durante dos sexenios y podría abrir la puerta a nuevas detenciones o reactivación de casos estancados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ HACÍA UN DRON MILITAR DE EU EN EL EDOMEX? GARCÍA HARFUCH RESPONDE