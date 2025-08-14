Mexicano enseña el emblemático “Payaso de Rodeo” a estudiantes japoneses y video explota en TikTok

México llegó a Japón con el tema infaltable en las fiestas mexicanas: un video viral muestra cómo un joven enseña a estudiantes japoneses a bailar “Payaso de Rodeo”, de Caballo Dorado.

Lo que inició como una convivencia escolar en Japón terminó convirtiéndose en un vibrante homenaje a la cultura mexicana / Captura de pantalla|

Icono cultural mexicano en territorio asiático

Desde su lanzamiento en los años 90, el “Payaso de Rodeo” se convirtió en un clásico de fiestas, bodas y reuniones familiares en México. Ahora, su ritmo y pasos han cautivado a jóvenes en Japón, demostrando la potencia global de la cultura mexicana.

El video fue publicado en TikTok por el usuario Alan Núñez / captura de pantalla|@alannez20

El video fue publicado en TikTok por el usuario Alan Núñez. En las imágenes, se observa a estudiantes japoneses sentados frente a una pantalla, observando una fiesta mexicana. Minutos después, los asistentes comienzan a imitar los pasos de baile, memorizándolos rápidamente.

La publicación de Alan Núñez en TikTok alcanzó casi un millón de reproducciones en poco tiempo. Los comentarios de usuarios mexicanos no se hicieron esperar:

“Ellos en un ratito viéndolo se lo aprendieron y yo que tengo toda la vida viéndolo aún no me lo sé”

“Dejando en alto el nombre de México”

“Imagínate que te pidan eso y no saber bailarlo jaja”

