Otro Rollo regresa: Adal Ramones y elenco original se reúnen tras 18 años

Fans de Otro Rollo están de manteles largos. Tras casi dos décadas fuera del aire, el emblemático elenco del show conducido por Adal Ramones anunció su reencuentro en un proyecto como nunca antes: un espectáculo en vivo titulado Enrollados: La Reunión, ideal para revivir el humor, las secciones icónicas y la química que marcó una generación. La gira recorrerá teatros en varias ciudades mexicanas.

El regreso que muchos pedían

El regreso de Otro Rollo no será televisivo, sino un montaje teatral en vivo que reunirá a figuras clave del show, como Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Eduardo España. Presentado como Enrollados: La Reunión, este espectáculo busca conjugar nostalgia y entretenimiento contemporáneo.

Éxito histórico y legado en la memoria

Originalmente transmitido entre 1995 y 2007, Otro Rollo revolucionó la televisión mexicana con sus monólogos, sketches y entrevistas de alto nivel, convirtiéndose en un referente cultural que dejó huella por su estilo irreverente y espontáneo.

Inician la gira: fechas y ciudades confirmadas

Las fechas oficiales de la gira ya fueron reveladas. El recorrido comenzará el 15 de enero de 2026 en Mexicali, seguido por Tijuana el 16 de enero y Hermosillo el 17 de enero. Posteriormente, las presentaciones se llevarán a cabo en Torreón el 21 de enero, Saltillo el 22 de enero, Monterrey el 24 de enero, Toluca el 28 de enero y Ciudad de México el 31 de enero. En febrero, el tour continuará en Pachuca el 4, Puebla el 5, Mérida el 6, Veracruz el 7, Querétaro el 11, León el 12, Aguascalientes el 13, Chihuahua el 18, Guadalajara el 21 y concluirá en San Luis Potosí el 28 de febrero.

