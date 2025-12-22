Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, es multado y se queda sin fichar en invierno

La FIFA impuso una sanción al club saudí Al Nassr, equipo en el que milita Cristiano Ronaldo, debido a un adeudo financiero pendiente con otras instituciones, situación que ha generado incertidumbre en el entorno del futbol internacional. Aunque el máximo organismo del balompié no detalló públicamente el origen exacto del castigo, la decisión ya tiene efectos directos en la planificación deportiva del club.

La sanción fue aplicada desde hace varios días y prohíbe al Al Nassr registrar nuevos jugadores, lo que bloquea cualquier intento de fichaje mediático durante el mercado de invierno. Esta medida representa un duro golpe para una institución que ha buscado protagonismo global a través de contrataciones de alto perfil.

Al Nassr | AP

Además, el club conocido como los Caballeros de Najd no tiene una fecha clara para que se levante la restricción, por lo que la sanción podría extenderse hasta el próximo mercado de verano, dependiendo de la resolución del conflicto financiero ante la FIFA.

La incertidumbre también alcanza al aspecto deportivo, ya que el plantel actual deberá afrontar la segunda parte de la temporada sin refuerzos, en un contexto donde la presión por obtener resultados es alta tanto a nivel local como internacional.

Al Nassr | AP

Antecedentes financieros del Al Nassr que investiga la FIFA

Diversos especialistas señalan que uno de los antecedentes clave del conflicto podría estar relacionado con el fichaje del defensor español Aymeric Laporte, concretado en 2023. El jugador llegó procedente del Manchester City, pero su posterior y temprana salida rumbo al Athletic Club de Bilbao despertó sospechas sobre posibles irregularidades financieras.

Otro caso que figura en el historial del club es el del nigeriano Ahmed Musa, quien arribó al Al Nassr en 2018 desde el Leicester City. Esta transferencia derivó en una disputa legal que generó cuestionamientos en su momento, aunque posteriormente el caso fue aclarado sin consecuencias mayores.

Otros clubes saudíes vinculados a la sanción de la FIFA

Además del Al Nassr, la FIFA también vinculó a otros clubes de Arabia Saudita con posibles irregularidades similares. Entre las instituciones mencionadas se encuentran Al Shabab, Damac y Al Riyadh, lo que sugiere que el problema podría tener un alcance mayor dentro del futbol saudí.

Ahmed Musa | AP

