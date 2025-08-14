Ca7riel y Paco Amoroso en CDMX: ¿quiénes son y por qué son tan virales?

El 15 de agosto de 2025, el Palacio de los Deportes vibrará con el espectáculo de Ca7riel & Paco Amoroso, un dúo argentino que ha conquistado al mundo con su propuesta musical disruptiva y teatral. Conocidos por su sesión viral en Tiny Desk, ahora pisarán la capital mexicana como parte de su esperado Papota Tour. ¿Qué los hace tan irresistibles?

El 15 de agosto de 2025, el Palacio de los Deportes vibrará con el espectáculo de Ca7riel & Paco Amoroso / IG: ca7rielypacoamoroso|

¿Quiénes son y cómo surgieron?

Formado por Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso), el dúo se originó en Buenos Aires. Amistad desde la infancia, juntos exploraron géneros como rock progresivo y funk en su banda inicial, Astor y las Flores de Marte

Desde 2018, transitaron hacia una fusión urbana con trap, hip-hop, electrónica, jazz y pop experimental, marcando estilo propio desde su primera canción, “Piola”



El estallido viral: Tiny Desk Concert

Todo cambió con su presentación en Tiny Desk Concert (NPR, octubre 2024), que se viralizó con millones de vistas. Su estética extravagante, letras irónicas y despliegue escénico rompieron esquemas del pop latino.



Ca7riel & Paco Amoroso redefinen los límites del espectáculo urbano / IG: ca7rielypacoamoroso|

Conexión en vivo: “Papota Tour” en CDMX

El Papota Tour incluye su parada en CDMX el 15 de agosto en el Palacio de los Deportes. Este tour presenta canciones de su EP Papota, además de hits como “Ola Mina XD” y “Jala Jala”



Su show es una explosión audiovisual: disfraces musculosos, coreografías satíricas y energía desbordante.





Ca7riel & Paco Amoroso redefinen los límites del espectáculo urbano. Su combinación de sátira, fusión sonora y presencia impactante los ha vuelto un fenómeno global. Con el Papota Tour llegando a la CDMX, el espectáculo será una cita imperdible para quienes buscan algo más que música: una experiencia cultural irreverente y provocadora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que México y Canadá hacen ‘lo que les decimos’ y critica fronteras ‘horribles’