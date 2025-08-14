Pareja culpa a ChatGPT por perder vuelo a Puerto Rico: “me dijeron que no”

Una pareja española se volvió viral luego de perder su vuelo a Puerto Rico por confiar en información incorrecta proporcionada por ChatGPT. En un video de TikTok, Mery Caldass relató entre lágrimas: “siempre hago mucha investigación, pero le pregunté a ChatGPT y dijeron que no”.

El incidente generó debate en redes sociales. Algunos criticaron la dependencia total de herramientas digitales./ RS |@flexcidine_

Aunque los ciudadanos españoles no requieren visa para entrar a ese territorio, sí deben obtener una autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization), requisito que no cumplieron debido a que el chatbot omitió mencionarlo.

La pareja tomó con humor la situación y atribuyó el error a una supuesta “venganza” de la IA: “Ya no confío en eso porque a veces lo insulto… esa es su venganza” (“I don’t trust that one anymore because sometimes I insult him… that’s his revenge”).

El incidente generó debate en redes sociales. Algunos criticaron la dependencia total de herramientas digitales: “Supongo que es selección natural… si confías únicamente en un chatbot” (“Natural selection, I guess… if you rely solely on a chatbot…”), mientras que otros señalaron que el problema pudo estar en cómo se formuló la pregunta, ya que la respuesta de que “no necesitaban visa” era técnicamente correcta, pero incompleta al omitir el requisito del ESTA.

Pese al contratiempo, la pareja logró llegar más tarde a Puerto Rico y asistir al concierto de Bad Bunny, aunque con una lección aprendida: siempre verificar la información en fuentes oficiales antes de viajar.

