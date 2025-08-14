¿Está tu colonia preparada? Atlas de Riesgos 2025 del Edomex ahora tiene mapas para sismos, inundaciones y más

El Gobierno del Estado de México presentó la actualización del Atlas de Riesgos 2025, una plataforma que permite identificar las amenazas naturales y antrópicas que podrían afectar a cualquier colonia de la entidad, como sismos, inundaciones, incendios forestales y deslizamientos de tierra.

Después de siete años sin modificaciones, esta herramienta pasó de 44 a 131 mapas y de 15 a 26 fenómenos monitoreados, además de integrar 930 capas de información, lo que permite un análisis más preciso para la prevención y toma de decisiones.

“La actualización del Atlas de Riesgos 2025 fue posible gracias a la colaboración entre académicos, científicos, iniciativa privada, sector público, municipios y sociedad civil”, detalló el Gobierno estatal.

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, subrayó que este recurso fue impulsado por la gobernadora Delfina Gómez desde el inicio de su administración. Además, puntualizó que no solo es un documento técnico, sino también “una herramienta jurídica, que nos obliga… que los ayuntamientos tengan que estar permanentemente actualizándola”.

Actualizamos el #AtlasDeRiesgosEdoMéx 2025 para capacitar y reducir riesgos en cada municipio. #Prevención pic.twitter.com/GU7VR0F8WH — Desarrollo Municipal del Estado de México (@SSDM_Edomex) August 12, 2025

Por su parte, Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil del Edomex, informó que la plataforma ahora es de acceso público y permite consultar de forma interactiva los riesgos por municipio, así como ubicar zonas seguras, refugios temporales y descargar información para dispositivos móviles.

Los ciudadanos pueden acceder al portal oficial del Atlas de Riesgos para conocer el nivel de amenaza en su zona mediante un sistema tipo semáforo y planificar acciones preventivas.

