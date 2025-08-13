Pánico en Plaza Mítikah: desplome de elevador hiere a dos personas

La tarde-noche de este martes 12 de agosto, la tranquilidad en el centro comercial Plaza Mítikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, se vio interrumpida por un accidente que generó momentos de tensión entre visitantes y trabajadores. Un elevador sufrió un desplome repentino, dejando como saldo al menos dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los afectados son un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentaban heridas en la cabeza y la región cervical. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El incidente provocó alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Testigos relataron que el sonido del impacto y los gritos hicieron que varias personas buscaran salir rápidamente del área. Personal del centro comercial y autoridades locales actuaron de inmediato para auxiliar a los lesionados y acordonar la zona.

Imágen posterior al accidente | X

Revisión de seguridad en la plaza

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, acudió al lugar para supervisar personalmente las acciones de emergencia. El funcionario anunció que el centro comercial será desalojado temporalmente para llevar a cabo una inspección minuciosa de las instalaciones y verificar el cumplimiento de las medidas de Protección Civil.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, declaró Mendoza, subrayando que la prioridad será garantizar que todos los sistemas de seguridad funcionen de manera óptima antes de reabrir las instalaciones.

Comunicado de la alcaldía | X

Investigación en curso y medidas preventivas

Las autoridades capitalinas ya han iniciado las indagatorias para determinar las causas del desplome. Entre las hipótesis preliminares se considera una posible falla mecánica, aunque no se descarta una combinación de factores técnicos y humanos.

Mientras tanto, se exhortó a los visitantes y trabajadores de Plaza Mítikah a mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores que puedan entorpecer la investigación. La Secretaría de Protección Civil, en coordinación con la administración del centro comercial, realizará pruebas y revisiones adicionales para prevenir que un accidente similar vuelva a ocurrir.

Protección civil acudió en ayuda de las personas accidentadas | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los Concorde alistan show sin Kiss Cam ni regaños como Bunbury por usar el celular