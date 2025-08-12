Delia García, novia de Facundo, denuncia amenazas tras polémicas en La Casa de los Famosos

El humor negro y las bromas pesadas que han caracterizado a Facundo dentro de La Casa de los Famosos México 2025 están rebasando los límites de la televisión. Esta vez, no fue él quien pagó el precio, sino su prometida, Delia García, quien denunció haber recibido amenazas graves a través de redes sociales.

La también exparticipante del reality La Isla compartió un video en el que reveló los mensajes de odio que ha recibido en los últimos días, todo por lo que su pareja ha hecho dentro del show. “He recibido unos mensajes, de verdad, escalofriantes”, dijo tras la controversia por la broma que Facundo hizo a Aldo de Nigris, sobrino de Poncho.

Delia denunció públicamente las amenazas que recibe en redes / FB: @soydeliagarcia|

Mensajes violentos por culpa de la televisión

“En este tiempo, los últimos cinco días para acá, he recibido unos mensajes escalofriantes, o sea, me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión”, comentó Delia García en su publicación.

Aseguró que no mostraría los mensajes por lo explícito de su contenido, pero reveló que en ellos había amenazas de muerte y agresión sexual. “Ni siquiera sé si pueda leer los comentarios, pero de verdad escalofriantes, desde amenazas de desvivición, amenazas de abusos sexuales, cosas así que dices: ‘Wow, ¿es en serio?’, qué cabrón”, lamentó.

García, quien también es diseñadora de modas, aseguró que no responderá al odio con más odio: “Quiero dejar en claro que yo no voy a reaccionar a eso, no voy a caer en este estira y afloja y entonces ahora yo voy a comentar cosas con hate, no es mi juego. Hace mucho tiempo lo he hecho y me he arrepentido muchísimo”.

Las acciones de Facundo en el reality están afectando a su novia / FB: @soydeliagarcia|

La broma que se salió de control

La reacción en contra de Delia García surgió luego de que Facundo hiciera una pesada broma a Aldo durante una fiesta. El conductor jaló un tapete justo cuando el joven estaba de pie sobre él, provocando su caída y una lesión en el brazo.

“Me pasé de lanza”, reconoció Facundo. “No quería jalarle tan fuerte, pero cuando vi que te diste un golpe fuerte, dije: ‘Me pasé de lanza’. Sí estuvo muy pasado. Si te lastimaste, perdón”.

Poncho de Nigris, tío de Aldo, no se quedó callado y arremetió en redes: “Me levanté con ganas de darle una vergu… al pinche Facundo con su cotorreo de los 90’s de niño pend…”.

