Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el miércoles 13 de agosto de 2025 en CDMX y EDOMEX?

REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-12
El programa Hoy No Circula se llevará a cabo de manera normal e día miércoles
|
iStock
| 12 Ago, 2025

El miércoles 13 de agosto de 2025 no podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México los vehículos con engomado rojo-holograma 1 (terminación de placas 3 y 4), así como los de holograma 2, foráneos y permisos.

 

 

No podrán circular los vehículos con engomado rojo-holograma 1 (terminación de placas 3 y 4)/iStock
Los vehículos con holograma 0, 00, híbridos y eléctricos pueden circular el día del programa Hoy No Circula, que se aplica en la CDMX y el Edomex de 05:00 a 22:00 horas.

 

 

 

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

 

 

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

 

 

 

¿Cómo saber si mi vehiculo circula el mi´rocles 7 de mayo de 2025?/CAMe
¿Cómo sé si mi vehículo circula?

 

Tu mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses. 

 

Calendario del programa Hoy No Circula/CAMe
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

 

 

 

Atizapán de Zaragoza

 

Coacalco de Berriozábal

 

Cuautitlán

 

Cuautitlán Izcalli

 

Chalco

 

Chicoloapan

 

Chimalhuacán

 

Ecatepec de Morelos

 

Huixquilucan

 

Ixtapaluca

 

La Paz

 

Naucalpan de Juárez

 

 

Nezahualcóyotl

 

Nicolás Romero

 

Tecámac

 

Tlalnepantla de Baz

 

Tultitlán

 

Valle de Chalco

 

 

