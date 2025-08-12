Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el miércoles 13 de agosto de 2025 en CDMX y EDOMEX?

El miércoles 13 de agosto de 2025 no podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México los vehículos con engomado rojo-holograma 1 (terminación de placas 3 y 4), así como los de holograma 2, foráneos y permisos.

No podrán circular los vehículos con engomado rojo-holograma 1 (terminación de placas 3 y 4)/iStock|

Los vehículos con holograma 0, 00, híbridos y eléctricos pueden circular el día del programa Hoy No Circula, que se aplica en la CDMX y el Edomex de 05:00 a 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo saber si mi vehiculo circula el mi´rocles 7 de mayo de 2025?/CAMe|

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Calendario del programa Hoy No Circula/CAMe|

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Hasta cuándo puedo consultar los resultados de Mi Derecho Mi Lugar ECOEMS 2025?