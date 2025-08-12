¿Deadpool llegará a Avengers: Doomsday? Ryan Reynolds deja una pista que intriga a los fans

Ryan Reynolds volvió a encender las redes el 12 de agosto al publicar en Instagram una imagen del logo de los Avengers intervenido con una “A” roja y la palabra “WHAT”, junto a un emoji de mirada lateral. El mensaje, breve pero llamativo, ha desatado especulaciones sobre la posible participación de Deadpool en Avengers: Doomsday, la producción más ambiciosa de Marvel Studios para la Fase Seis.

El mensaje, breve pero llamativo, ha desatado especulaciones sobre la posible participación de Deadpool en Avengers.

Dirigida por los hermanos Russo, la cinta reunirá a equipos como los Vengadores, X-Men clásicos, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, quienes enfrentarán a Doctor Doom. Su estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.

Aunque la presencia de Deadpool no ha sido confirmada oficialmente, el único personaje de Deadpool & Wolverine asegurado en esta película es Gambito, nuevamente interpretado por Channing Tatum. No obstante, la publicación de Reynolds ha sido interpretada como un guiño a los fans, especialmente tras el reciente debut del irreverente antihéroe en el MCU.

Mientras tanto, Marvel mantiene hermetismo total, alimentando la intriga de cara a un estreno que promete ser uno de los eventos cinematográficos más esperados de los próximos años.

¿De qué trata Deadpool?

Deadpool es una saga cinematográfica centrada en Wade Wilson, un exmercenario que, tras un experimento fallido, adquiere habilidades de regeneración sobrehumanas. Con un sentido del humor irreverente, rompimiento constante de la cuarta pared y una gran dosis de acción, el personaje se ha ganado un lugar especial entre los fans de Marvel por su estilo único y su manera poco convencional de enfrentar a los villanos.

Los rumores sobre su incorporación al MCU han estado presentes desde que Disney adquirió 20th Century Fox, pero este nuevo indicio de Reynolds ha sido interpretado como una señal más clara de que el antihéroe podría compartir pantalla con otros icónicos personajes de Marvel en un evento cinematográfico sin precedentes.

