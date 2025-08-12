Así puedes cambiar tu correo en Llave CDMX para continuar con tus trámites

Tener actualizados tus datos en la Cuenta Llave CDMX es vital para realizar trámites como renovar licencias, verificar autos o acceder a programas sociales. Si tu correo electrónico no está vigente o lo capturaste mal, aquí te contamos cómo corregirlo paso a paso sin complicaciones.

1. ¿No recuerdas el correo registrado?

Si tienes tu número de celular y contraseña, puedes intentar iniciar sesión usando tu número telefónico. Si tampoco recuerdas el correo, sigue estos pasos:

Ve al portal oficial de Llave CDMX y selecciona la opción "No recuerdo mi usuario". Ingresa tu CURP, y el sistema te mostrará una pista del correo electrónico y el número de teléfono ligadas a tu cuenta. Si no reconoces los datos mostrados, puedes chatear con un operador de LOCATEL haciendo clic en "Habla con una operadora".

2. ¿Quieres cambiar el correo electrónico?

Si deseas actualizar tu correo (por cambio o pérdida de acceso), realiza este trámite:

Ingresa a la plataforma oficial de actualización de medios de contacto de Llave CDMX.

Acepta el "Manifiesto bajo protesta de decir verdad" .

Adjunta tu identificación oficial vigente con fotografía (como INE, pasaporte o cédula) y una foto tipo selfie sosteniendo tu identificación .

Completa el formulario con tus datos personales y la nueva información de contacto.



3. ¿Tienes problemas o dudas?

Si el trámite no se concreta o encuentras complicaciones con tu acceso, puedes acudir a la sección "Ayuda" o "Contacto" del portal Llave CDMX para recibir apoyo directamente desde la plataforma.

Ahí lo tienes: cambiar tu correo en la Cuenta Llave CDMX es más sencillo de lo que imaginas, siempre y cuando sigas los pasos y tengas a la mano tus documentos. Así evitas bloqueos y continúas haciendo tus trámites desde casa sin contratiempos. ¿Quieres que te prepare también un gráfico o infografía resumida de este proceso?

