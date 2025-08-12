¿Qué partes del cuerpo incluirá la nueva CURP biométrica?

México implementará a partir de 2026 la CURP biométrica, un nuevo formato de identificación oficial que integrará datos físicos para reforzar la seguridad y confiabilidad del registro. Esta versión mantendrá los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero sumará información biométrica y digital.

De acuerdo con las autoridades, se capturarán las huellas dactilares de todos los dedos de ambas manos y se realizará un escaneo del iris de los dos ojos. Además, se tomará una fotografía digital del rostro, se registrará la firma electrónica y se incorporará un código QR con los datos cifrados del documento.

El decreto que respalda la CURP biométrica fue publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, y establece que este documento tendrá validez oficial tanto en formato físico como digital. La emisión comenzará en enero de 2026 en módulos del Registro Civil y su uso será obligatorio a partir de febrero del mismo año para realizar trámites ante instituciones públicas y privadas.

Actualmente, la nueva CURP se encuentra en fase piloto en municipios de Veracruz, así como en zonas seleccionadas de la Ciudad de México y el Estado de México. El trámite es gratuito y se estima que toma entre 15 y 20 minutos.

Entre sus objetivos, la CURP biométrica busca prevenir fraudes de identidad, agilizar trámites, facilitar la localización de personas desaparecidas y servir como base para un Sistema Nacional de Identidad Personal más seguro.

