Alerta por fraude “La Patrona”: así engañan a empleados para vaciar sus cuentas bancarias

Autoridades emitieron una alerta sobre una modalidad de estafa conocida como “La Patrona”, la cual ha afectado principalmente a empleados del hogar y trabajadores de pequeños negocios. Este fraude se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes, utilizando presión psicológica y un guion cuidadosamente preparado, logran convencer a la víctima de realizar transferencias o retiros de efectivo con el argumento de atender una supuesta emergencia urgente.

En la mayoría de los casos, los estafadores se hacen pasar por empleadores, superiores o personas cercanas de confianza. Durante la llamada, aseguran que existe una situación crítica que debe resolverse de inmediato como un accidente, una deuda imprevista o un problema legal y que para solucionarla es necesario mover fondos de manera inmediata. La víctima, creyendo que ayuda o evita un problema mayor, accede a realizar la operación, lo que termina por vaciar por completo sus cuentas bancarias.

Este modus operandi ha sido detectado en diferentes estados del país y se ha vuelto cada vez más frecuente, especialmente en zonas donde es común que los empleados trabajen sin supervisión directa del empleador durante varias horas. La estrategia criminal se aprovecha del sentido de responsabilidad y lealtad de las víctimas para manipularlas y evitar que cuestionen la orden recibida.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no actuar bajo presión, colgar la llamada y contactar directamente al empleador o a la persona que supuestamente solicita el dinero para confirmar la información. Además, se aconseja no compartir datos personales o bancarios por teléfono y reportar cualquier intento de fraude a la policía o a las instituciones financieras correspondientes.

La prevención, insisten, es clave: una comunicación clara y directa entre empleadores y trabajadores puede reducir significativamente las posibilidades de caer en este tipo de engaños.

