Jóvenes pierden su empleo en maquiladora tras grabar videos para TikTok

Cuatro trabajadoras de una maquiladora textil fueron despedidas después de grabar y publicar en TikTok varios videos dentro de las instalaciones durante su jornada laboral. Las grabaciones, realizadas en junio y difundidas recientemente en redes sociales, muestran a las jóvenes bailando y recreando escenas en el área de producción.

De acuerdo con la información difundida, el caso se volvió viral semanas después de que los videos fueran publicados, lo que provocó la atención de usuarios en redes sociales. Las imágenes evidencian que fueron grabadas durante su turno, en espacios donde normalmente realizaban sus actividades laborales.

Tras ser separadas de sus puestos, las jóvenes encontraron empleo en otra maquiladora de la ciudad, lo que les permitió reincorporarse de manera rápida al ámbito laboral.

El hecho ha generado reacciones divididas en redes sociales, entre quienes consideran que las trabajadoras solo buscaban divertirse y quienes señalan que este tipo de conductas no son apropiadas en un entorno de trabajo.

