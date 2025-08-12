Tortura causó la muerte de la maestra jubilada Irma Hernández, confirma Fiscalía de Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la muerte de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y taxista en el municipio de Álamo Temapache, fue consecuencia de actos de tortura perpetrados durante su secuestro, descartando que se tratara de causas naturales.

La maestra jubilada de 62 años y taxista en el municipio de Álamo Temapache, fue consecuencia de actos de tortura.

La titular de la dependencia, Verónica Hernández Giadáns, detalló que la víctima fue privada de su libertad por un grupo criminal y sometida a violencia física que derivó en su fallecimiento. Durante su cautiverio, Hernández Cruz fue obligada a grabar un video en el que decía:

“Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega…”.

Como parte de la investigación, la FGE informó que Octavio N., Jeana Paola N., Víctor Manuel N. y José Eduardo N. fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y se encuentran bajo prisión preventiva. La fiscal precisó que existen más personas bajo investigación por su probable participación en los hechos.

FGE informó que Octavio N., Jeana Paola N., Víctor Manuel N. y José Eduardo N. fueron vinculados a proceso.

La confirmación de la Fiscalía contrasta con la versión inicial de la gobernadora Rocío Nahle, quien, citando el dictamen del médico legista José Eduardo Márquez, señaló que la causa de muerte había sido un infarto derivado de la violencia sufrida.

Este caso se enmarca en un contexto de creciente violencia en el norte de Veracruz, donde el grupo criminal conocido como “Mafia Veracruzana” o Grupo Sombra ha sido señalado por extorsiones, ataques y amenazas contra taxistas y otros sectores de la población.

La confirmación de la Fiscalía contrasta con la versión inicial de la gobernadora Rocío Nahle.

