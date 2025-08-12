¡Metro Pantitlán, inundado! Usuarios cruzan entre charcos y plásticos para llegar a andenes

Las lluvias torrenciales que azotaron la madrugada de este martes dejaron severas consecuencias en diversos puntos de la capital, especialmente en la estación Pantitlán, uno de los principales nudos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que conecta las Líneas A, 1, 5 y 9.

Las imágenes del incidente generaron fuertes críticas en redes sociales|X: @LaGuardiaMX|

La zona interconexión entre las líneas mencionadas quedó sumergida bajo varios centímetros de agua, lo que dificultó notablemente el traslado de miles de personas.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia a los usuarios improvisando puentes: caminaban sobre dovelas naranjas colocadas por policías auxiliares o simplemente atravesaban los charcos directamente, incluso adultos mayores con bastones prefirieron mojarse antes que arriesgar una caída.

El paso habitual de uno o dos minutos en los pasillos de transbordo se prolongó hasta diez|X: @guiametromx|

¿Hay sevicio en la estación Pantitlán?

A pesar de las condiciones, el STC informó que las Líneas 1, 5, 9 y A continúan operando en la estación. Solo en Hangares, de la Línea 5, se registró una suspensión temporal por acumulación de agua, pero el servicio ya fue restablecido.

Usuarios denunciaron que este tipo de problemas se repiten cada temporada de lluvias y exigieron soluciones de fondo para evitar riesgos a la salud y la integridad física.

