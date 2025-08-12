Arrestan a Jhayco en Miami por posesión de drogas: detalles del caso

El artista urbano puertorriqueño Jhayco, conocido por éxitos como “Dákiti” junto a Bad Bunny, fue arrestado en el condado de Miami-Dade por cargos relacionados con la posesión de sustancias controladas, según informó el medio local NBC-6 South Florida.

De acuerdo con la información disponible, Jhayco, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, enfrenta acusaciones por la posesión de cocaína y cannabis. Las autoridades locales no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias de su detención.

El cantante fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de $3,000. Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de su equipo de representación o de las autoridades pertinentes.

Arrestan a Jhayco en Miami por posesión de drogas | X|

¿Quién es Jhayco?

Jesús Manuel Nieves Cortés, mejor conocido como Jhayco (anteriormente Jhay Cortez), es uno de los artistas más influyentes del género urbano latino. Nacido en Puerto Rico en 1993, saltó a la fama gracias a su habilidad para componer y producir, además de su talento para interpretar temas que mezclan reguetón, trap y pop urbano.

Jhayco o Jhay Cortez, es un cantante, compositor y productor discográfico puertorriqueño | IG: @jhayco|

Entre sus éxitos más reconocidos están “Dákiti” y “No Me Conoce”, ambos colaboraciones que lo posicionaron en los primeros lugares de las listas internacionales de música. Jhayco también ha trabajado junto a grandes figuras como Bad Bunny, J Balvin y Anuel AA.

Su presencia en la música urbana ha sido constante desde 2016, y ha sido nominado en diversas ocasiones a premios prestigiosos como los Latin Grammy y Billboard Latin Music Awards.

