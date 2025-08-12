Lluvias provocan cierre temporal del AICM: suspenden despegues y aterrizajes

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada obligaron a suspender todas las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La autoridad aeronáutica ordenó el cierre desde las 2:13 a.m., con una estimación de reanudación para las 6:00 a.m., aunque aún no se confirma la reapertura efectiva de las pistas.

Una tormenta registrada la madrugada de este martes obligó a suspender operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Durante las labores, equipos especializados realizaron trabajos de desalojo de agua pluvial en zonas operativas debido a los encharcamientos. El AICM recomendó a los pasajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.

Afectaciones en transporte público

Las lluvias también impactaron la movilidad en la zona oriente de la ciudad. El Metro de la Ciudad de México informó el cierre de la estación Hangares de la Línea 5 por acumulación de agua, aunque el resto de las estaciones opera de manera normal.

Las lluvias también impactaron la movilidad en la zona oriente de la ciudad

Recomendaciones para viajeros

Consultar constantemente el estatus de su vuelo en la página o app de la aerolínea.

Llegar con anticipación al aeropuerto para evitar contratiempos.

Prever alternativas de transporte ante posibles cierres viales por encharcamientos.

