Perseidas 2025 en México: ¿cuándo, dónde y cómo ver la lluvia de estrellas?

Las Perseidas, o "Lágrimas de San Lorenzo", son una de las lluvias de meteoros más impresionantes del año. Ocurren cuando la Tierra atraviesa la nube de polvo y fragmentos que deja el cometa Swift-Tuttle. Al entrar en la atmósfera, estas partículas se desintegran y producen destellos luminosos conocidos como meteoros.

En México, el interés por este fenómeno crece cada año gracias a la combinación de cielos despejados en temporada de verano y la tradición de pedir deseos al ver una "estrella fugaz". Este 2025, la lluvia promete ser uno de los espectáculos astronómicos más destacados del calendario.

Fechas y horarios para observar las Perseidas 2025 en México

El fenómeno estará activo del 17 de julio al 24 de agosto de 2025.

El máximo de actividad será en la madrugada del 12 al 13 de agosto, con mayor intensidad entre las 2:00 y las 5:00 a.m.

En condiciones óptimas, podrían verse hasta 100 meteoros por hora, aunque este año la Luna menguante, iluminada al 90 %, reducirá la visibilidad de los más tenues.

En territorio mexicano, la mejor ventana de observación será en las horas previas al amanecer, cuando la Luna esté baja y la contaminación lumínica sea mínima.

Mejores lugares para verlas en México

Para disfrutar al máximo de las Perseidas es clave alejarse de las luces de las ciudades. Algunos de los lugares recomendados para la observación son:

Parque Nacional Nevado de Toluca (Edomex)

Sierra de Órganos (Zacatecas)

Parque Nacional Cumbres de Monterrey (Nuevo León)

Reserva de la Biosfera El Cielo (Tamaulipas)

Pueblos mágicos con cielos despejados como Real de Catorce (SLP), Mineral del Chico (Hidalgo) o Bacalar (Quintana Roo).

Estos destinos ofrecen cielos oscuros, buena altitud y horizontes despejados, ideales para astroturismo.

Consejos para ver y fotografiar la lluvia de estrellas

Planifica tu llegada al lugar de observación al menos 30 minutos antes para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad.

Evita usar el celular o luces brillantes durante la observación.

Mira hacia el noreste, la zona del cielo donde se ubica la constelación de Perseo, radiante de la lluvia.

Si quieres fotografiarlas, usa cámara en modo manual, trípode, lente gran angular y disparador remoto. Ajusta la exposición siguiendo la regla del 500 para evitar que las estrellas salgan movidas.

Lleva ropa abrigadora, agua y algo para recostarte cómodamente.

Un espectáculo celeste para disfrutar en comunidad

Las Perseidas no solo son un fenómeno astronómico: en México se han convertido en un motivo para acampar, convivir y reconectarse con la naturaleza. En muchos estados, clubes de astronomía y comunidades locales organizan eventos públicos de observación, con telescopios y charlas científicas.

Aunque este año la Luna pueda restar algo de visibilidad, las Perseidas 2025 siguen siendo una oportunidad única para contemplar el cielo y vivir la experiencia colectiva de ver decenas de meteoros en una sola noche.

