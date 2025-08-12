Así logró Aldo de Nigris convertirse en el líder de la semana tres en La Casa de los Famosos México

La tercera semana de La Casa de los Famosos México dejó como gran protagonista a Aldo de Nigris, quien se consagró como el nuevo líder tras ganar la prueba semanal “sirenas y tritones”, superando a sus compañeros Shiky, Priscila Valverde y Mariana Botas en una final cargada de destreza y estrategia.

La competencia por el liderato

La dinámica consistió en que los participantes, usando colas de sirena, debían deslizarse por una pista y soplar pelotas hasta colocarlas en un objetivo determinado. La prueba puso a prueba la resistencia física, la coordinación y la rapidez mental de los concursantes.

Aldo, con un desempeño constante y sin errores en el recorrido, logró coronarse como líder de la semana, asegurando su permanencia al menos hasta la próxima ronda de nominaciones.

Beneficios del nuevo líder

El rol de líder en La Casa de los Famosos implica tres privilegios clave:

Inmunidad frente a cualquier nominación.

Acceso a la suite del líder , un espacio privado y con comodidades extra, Aldo eligió invitar a Abelito .

Un momento decisivo en el reality

El triunfo de Aldo llega en una etapa en la que las tensiones y divisiones comienzan a ser más evidentes entre los habitantes. Su liderazgo no solo le da seguridad, sino también un peso político que podría cambiar el rumbo del juego. La expectativa ahora recae en a quién elegirá para compartir la suite y, sobre todo, si usará su poder de salvación para reforzar alianzas o sorprender a sus rivales.

