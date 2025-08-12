Precio del dólar hoy 12 de agosto: peso mexicano se deprecia ligeramente frente a la divisa estadounidense

El dólar estadounidense inició operaciones este martes 12 de agosto de 2025 con una leve depreciación frente al peso mexicano, acercándose nuevamente al piso de los $18.60 por unidad.

De acuerdo con datos de Google Finance, a las 06:36 horas (tiempo del centro de México) la moneda estadounidense se cotizaba en $18.63 pesos mexicanos por billete verde, lo que representa una variación de -0.20% respecto al último cierre, cuando se ubicó en $18.67.

Especialistas anticipan que esta semana será menos volátil y más estable que las dos anteriores, luego de que la semana pasada el tipo de cambio registrara una tendencia a la baja: el lunes había cerrado en $18.87 y finalizó el viernes por debajo de los $18.60.

El dólar se cotiza promedio en $18.63 pesos por unidad | iStock|

Precio del dólar en bancos y casas de cambio

En ventanillas bancarias y casas de cambio, el precio del dólar presenta variaciones:



Afirme

Compra: 17.80

Venta: 19.30

Banco Azteca

Compra: 17.55

Venta: 19.19

BBVA

Compra: 17.80

Venta: 18.95

Banorte

Compra: 17.40

Venta: 18.95

Citibanamex

Compra: 18.08

Venta: 19.05

Scotiabank

Compra: 16.60

Venta: 19.60

Factores que influyen en el tipo de cambio

La ligera depreciación del peso se atribuye al fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales. Esto se debe, en gran parte, a la expectativa de nuevos datos económicos en Estados Unidos que podrían influir en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Analistas señalan que las decisiones sobre tasas de interés y las proyecciones de inflación en EE.UU. continúan siendo factores clave para el comportamiento del tipo de cambio en México.

