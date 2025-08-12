Shrek 5 retrasa su estreno: Universal Pictures confirma nueva fecha

La esperada quinta entrega de la saga de Shrek, producida por Universal Pictures y DreamWorks Animation, ha sufrido un nuevo retraso en su fecha de estreno. Originalmente programada para el 23 de diciembre de 2026, la película ahora se estrenará el 30 de junio de 2027. Este es el segundo cambio de fecha desde que se anunció el proyecto.

¿Por qué se retrasó Shrek 5?

Aunque los estudios no han proporcionado una explicación oficial sobre el motivo del retraso, se especula que la decisión busca evitar la competencia directa con otros grandes estrenos programados para finales de 2026, como Avengers: Doomsday y Ice Age 6. Al mover el estreno a junio de 2027, Universal y DreamWorks Animation buscan aprovechar la temporada de verano, tradicionalmente exitosa para los estrenos cinematográficos.

¿Qué esperar de Shrek 5?

La quinta entrega contará con el regreso de los actores originales: Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona. Además, Zendaya se unirá al elenco como la hija de Shrek y Fiona, un personaje que promete aportar frescura a la historia. La dirección estará a cargo de Walt Dohrn y Conrad Vernon, quienes han sido parte fundamental de la franquicia desde sus inicios.

