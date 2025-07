¡Confirmado! Burro de Shrek tendrá su película en solitario y ya hay fecha estimada de estreno

En medio del desarrollo de Sherk 5, Eddie Murphy ha anunciado que su icónico personaje Burro tendrá su propia película spin-off. La producción comenzará en septiembre de este año y, según lo estimado por el actor y comediante, se estrenará en 2028.

El anuncio de Eddie Murphy confirma la apuesta de DreamWorks por explorar más a fondo personajes queridos / RS|YouTube video player

En una entrevista con ScreenRant, Murphy reveló que tras aproximadamente dos años trabajando en Shrek 5, iniciará la grabación de voz para su película en solitario: "Empezamos con Burro en septiembre. Estamos haciendo una [película] de Burro, y será dentro de tres años, pero llevamos unos dos años con Shrek 5. Todavía estamos en producción y a punto de empezar con Burro en septiembre. Burro será como El Gato con Botas, que tuvo su propia película. Burro tendrá su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragón y sus hijos, mitad dragón y mitad burro. Han escrito una historia divertida. La estamos haciendo, y empezaremos en septiembre"

El actor comparó el proyecto con los spin-offs de "El Gato con Botas", señalando que será un filme independiente con su propia narrativa, centrada en la peculiar familia de Burro.

Aunque aún no se ha anunciado un título oficial ni se ha dado a conocer el equipo creativo, se sabe que el guion ya está escrito y que la historia explorará el universo familiar de Burro, con su esposa dragón y sus hijos híbridos como protagonistas secundarios.

In the words of Eddie Murphy, “They should’ve did a DUNKEY movie.”

Can’t wait to watch this upcoming Shrek spin off, where Donkey explain to his kids.

“How I Met Your Dragon.” https://t.co/zJOK9RODhu pic.twitter.com/vvPLVbWjrq

— ThePopCultureDude (Daniel) (@DaffyWoody) July 27, 2025