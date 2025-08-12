Adrián Marcelo revela su intención de competir por la alcaldía de Monterrey

El conductor y creador de contenido Adrián Marcelo sorprendió este lunes 11 de agosto al anunciar, a través de sus redes sociales, su intención de competir por la alcaldía de Monterrey. La declaración se produjo días después de que fuera sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León por violencia política de género contra Mariana Rodríguez, entonces candidata a la presidencia municipal y actual esposa del gobernador Samuel García.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Marcelo afirmó:

“Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política. No soluciona nada, al contrario, me pone justo dónde tengo que estar: En la conversación. Sin quererlo, me acercaron más a algo que para mí es inevitable: Ser alcalde de Monterrey.”

Arranca campaña de proselitismo rumbo a la alcaldía de Monterrey. pic.twitter.com/G3M4T0j8MF — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) August 10, 2025

La sanción derivó de expresiones emitidas durante la difusión de un reportaje, por lo que el conductor ofreció una disculpa pública en video, señalando:

“A través de este mensaje quisiera ofrecerle la sincera disculpa a la entonces candidata a la Presidencia municipal de Monterrey. En virtud de las expresiones que realicé a través de la difusión de un reportaje.”

El anuncio generó reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la aspiración del conductor con comentarios como: “Dios nos libre”, “Siempre haciéndole creer a su audiencia que gana en todo cuando la realidad es que lo humillan a cada rato” o “Si lo haces por quedarte con el dinero de la campaña está bien, pero el público que te sigue no vota…”.

