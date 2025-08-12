Sistema Cutzamala casi duplica su capacidad: ‘No vamos a sufrir por falta de agua’ gracias a lluvias récord

Las intensas precipitaciones registradas en la capital han impulsado la recuperación del Sistema Cutzamala, elevando su almacenamiento al 65 % —más de 500 millones de metros cúbicos—, cifra que supera ampliamente el nivel del mismo periodo en 2024 (36.5 %), lo que, en palabras de la jefa de Gobierno, “impide que suframos por falta de agua el próximo año”.

El Sistema Cutzamala, vital para el abastecimiento de agua en la Ciudad de México y el Estado de México, ha experimentado una recuperación significativa en 2025 gracias a las lluvias intensas que han superado las expectativas. Actualmente, las presas que conforman este sistema se encuentran al 64.76% de su capacidad total, lo que equivale a más de 500 millones de metros cúbicos de agua. Este nivel es más del doble en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando solo se registraba un 36.50% de llenado, es decir, aproximadamente 285 millones de metros cúbicos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que gracias a las abundantes precipitaciones, los capitalinos no enfrentarán problemas de agua en el próximo año. José Mario Esperanza, secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, calificó la situación como una "muy buena noticia", señalando que el nivel actual representa "un poco más del doble del agua que se tenía a estas fechas el año pasado".

Hasta el 10 de agosto, el promedio de lluvia en las presas de captación de agua en la Ciudad de México muestra variaciones significativas:

Villa Victoria : 101.8 milímetros

Valle de Bravo : 22.2 milímetros

El Bosque: 15.0 milímetros

Estos niveles de precipitación han contribuido a que el almacenamiento combinado de los embalses en la capital alcance un promedio de 495 millones 651 mil 800 metros cúbicos, lo que equivale al 64.41% de la capacidad total del sistema hidráulico.

Además, 2025 se perfila para ser el año más lluvioso registrado en la capital, con un promedio histórico de 154 milímetros en agosto. Hasta la fecha, que aún no se llega a la mitad del mes, ya se han acumulado 70.84 milímetros de lluvia promedio, lo que indica una temporada de lluvias excepcionalmente activa.

Estas condiciones han permitido que el Sistema Cutzamala recupere niveles de almacenamiento que no se veían desde hace años, brindando un respiro a la región y asegurando el suministro de agua para la población.

