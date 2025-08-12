Menos homicidios en CDMX que en Washington, según Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la capital mexicana tiene una tasa de homicidios considerablemente menor que la de Washington D.C., luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la ciudad estadounidense vive una ola criminal peor que urbes como Bogotá o la propia CDMX.

En conferencia de prensa, Brugada detalló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 la tasa de víctimas de homicidio en la Ciudad de México fue de 10 por cada 100,000 habitantes, lo que representa un 60% menos que Washington, donde se registraron más de 27 homicidios por cada 100,000 habitantes.

“La tasa de víctimas en la Ciudad de México es de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes y es 60% menor a la de Washington”, subrayó la mandataria capitalina.

Las declaraciones de Brugada se dan en respuesta a lo dicho por Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde aseguró que la tasa de homicidios en Washington supera a la de ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana. Según el mandatario, en 2024 la capital estadounidense encabezó la lista con 27.54 homicidios por cada 100,000 habitantes, casi el doble que Bogotá (15.1) y por encima de otras urbes, incluidas Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Trump también anunció que la policía de Washington quedará bajo control federal y activó a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, reconociendo que otras ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles y Chicago enfrentan problemas similares.

Aunque en Washington los crímenes violentos han disminuido 26% y los homicidios 12% en lo que va del año, la proporción respecto a su población —unos 700,000 habitantes— sigue siendo más alta que la de varias capitales del mundo.

