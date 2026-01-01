CDMX condonará adeudos de agua y predial en 2026: Requisitos

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de estímulos fiscales que permitirá la condonación de adeudos de predial y agua a viviendas, negocios y establecimientos mercantiles que arrastran deudas de años anteriores. Esta medida forma parte del Código Fiscal 2025 y tiene como objetivo brindar alivio económico a contribuyentes afectados por crisis financieras, pérdida de ingresos o falta de capacidad de pago.

La medida beneficiará a viviendas y comercios con deudas acumuladas de años anteriores./ RS

De acuerdo con lo establecido, la condonación aplicará tanto a recargos como a multas relacionadas con adeudos acumulados, siempre y cuando las personas interesadas se pongan al corriente durante el próximo año. Según la información difundida, el beneficio se dirige especialmente a hogares y pequeños comercios que han enfrentado dificultades prolongadas para regularizar su situación fiscal.

Las autoridades señalaron que el esquema de condonación permitirá recuperar ingresos que, de otro modo, resultarían incobrables. Además, se busca incentivar a que más contribuyentes formalicen sus pagos y reduzcan el rezago histórico que existe particularmente en zonas con mayor vulnerabilidad económica.

¿Qué requisitos deberán cumplir los contribuyentes?

Para acceder al beneficio, las personas deberán realizar el pago correspondiente al ejercicio fiscal actual y solicitar la condonación del adeudo previo. El programa también contempla facilidades administrativas para agilizar los trámites, tanto en ventanillas como en plataformas digitales del gobierno capitalino.

Uno de los puntos clave del dictamen es que “la condonación aplicará únicamente para recargos, multas y gastos de ejecución, no para el pago principal”, lo que significa que las personas deberán cubrir el monto base del adeudo para obtener el beneficio completo. La medida fue destacada por legisladores como una forma equilibrada de incentivar el cumplimiento sin afectar la recaudación estructural de la ciudad.

La condonación aplicará para recargos, multas y gastos de ejecución, no para el monto principal./ RS

¿Quiénes serán los principales beneficiarios?

El dictamen señala que los estímulos están diseñados para hogares, comercios y unidades económicas que han acumulado deudas de años anteriores por predial o derechos de agua. Esta condonación también beneficiará a negocios establecidos que enfrentan dificultades derivadas de la inflación, la disminución de ventas o procesos de recuperación económica.

Las autoridades subrayaron que los programas de condonación han demostrado eficacia en ejercicios anteriores, pues aumentan la regularización fiscal y evitan procesos de embargo o sanciones para contribuyentes que buscan ponerse al corriente.