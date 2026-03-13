Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayados anuncia la baja por lesión de Stefan Medina

Stefan Medina, defensor de Rayados de Monterrey, en juego de Liga MX del Clausura 2026 | IMAGO7
Ricardo Olivares 17:02 - 13 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensor colombiano sufrió una dolencia en el aductor de la pierna derecha en el último compromiso de La Pandilla

La defensa de Monterrey tendrá una baja sensible para su compromiso de este fin de semana. El club informó a través de sus redes sociales que Stefan Medina sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha durante el partido ante Cruz Azul, correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

De acuerdo con el comunicado del equipo, el defensor colombiano ya comenzó su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico albiazul. 

Stefan Medina, defensor de Rayados de Monterrey, en el duelo de Concachampions ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuánto tiempo estará fuera de actividad Stefan Medina?

Sin embargo, el tiempo que estará fuera de actividad dependerá de su evolución en los próximos días.

Con este panorama, Medina queda descartado para el partido de esta noche en el que Rayados enfrentará a FC Juárez, en actividad de la Liga MX. 

Stefan Medina, defensor de Rayados de Monterrey | IMAGO7

Los planes de Rayados de Monterrey

La ausencia del zaguero representa un movimiento importante en la defensa regiomontana, considerando su experiencia y regularidad dentro del esquema del equipo.

Ahora el conjunto de Monterrey deberá ajustar su línea defensiva para suplir la baja del colombiano mientras continúa su recuperación.

Stefan Medina l IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
17:47 "Argentina tiene todo mi respeto": Álex Aguinaga sobre su favorito para ser Campeón del Mundo
17:44 ¿Miroslava Montemayor a TV Azteca? Esto dijo la presentadora de TNT Sports
17:44 Selección Mexicana es un hospital; esta es la lista de lesionados en el tercer ciclo de Javier Aguirre
17:43 AAA celebra la llegada del emoji de Rey de Reyes rumbo al evento 2026
17:37 Álex Aguinaga lo tiene claro: Argentina es favorito al Mundial 2026
17:05 Raúl Jiménez lanza emotiva despedida a su papá: “Te extrañaremos siempre”
17:02 Rayados anuncia la baja por lesión de Stefan Medina
17:02 ¿Spoiler rumbo a WrestleMania 42? Penta y Rey Fénix comparten imagen de una posible lucha por Campeonato IC
17:01 ¡Se pierde el Mundial! Toluca confirma la gravedad de la lesión de Marcel Ruíz
16:59 Revelan necropsia de abuelitos hallados en cisterna en la GAM: esto se sabe del caso en CDMX
Tendencia
1
Futbol El mensaje de Luis Ángel Malagón tras ser dado de alta luego de su operación: "Todo a su tiempo"
2
Futbol Gato Ortiz se lanza contra sus detractores tras recibir Gafete FIFA 2026: ‘Que sigan ladrando los perros’
3
Futbol América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
4
Futbol Investigación por apuestas sacude al Atlético Morelia; habría jugadores vinculados a presunto amaño de partidos
5
Contra ¿Te negaron la visa americana? Así puedes pedir el “perdón consular” y volver a intentarlo en 2026
6
Futbol Paulinho apunta a la convocatoria de Portugal para el amistoso contra México
Te recomendamos
"Argentina tiene todo mi respeto": Álex Aguinaga sobre su favorito para ser Campeón del Mundo
Futbol
13/03/2026
"Argentina tiene todo mi respeto": Álex Aguinaga sobre su favorito para ser Campeón del Mundo
¿Miroslava Montemayor a TV Azteca? Esto dijo la presentadora de TNT Sports
Empelotados
13/03/2026
¿Miroslava Montemayor a TV Azteca? Esto dijo la presentadora de TNT Sports
Selección Mexicana es un hospital; esta es la lista de lesionados en el tercer ciclo de Javier Aguirre
Futbol
13/03/2026
Selección Mexicana es un hospital; esta es la lista de lesionados en el tercer ciclo de Javier Aguirre
AAA celebra la llegada del emoji de Rey de Reyes rumbo al evento 2026
Lucha
13/03/2026
AAA celebra la llegada del emoji de Rey de Reyes rumbo al evento 2026
Álex Aguinaga lo tiene claro: Argentina es favorito al Mundial 2026
Futbol Internacional
13/03/2026
Álex Aguinaga lo tiene claro: Argentina es favorito al Mundial 2026
Raúl Jiménez lanza emotiva despedida a su papá: “Te extrañaremos siempre”
Futbol
13/03/2026
Raúl Jiménez lanza emotiva despedida a su papá: “Te extrañaremos siempre”