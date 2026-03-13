Rayados anuncia la baja por lesión de Stefan Medina

La defensa de Monterrey tendrá una baja sensible para su compromiso de este fin de semana. El club informó a través de sus redes sociales que Stefan Medina sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha durante el partido ante Cruz Azul, correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

De acuerdo con el comunicado del equipo, el defensor colombiano ya comenzó su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico albiazul.

Stefan Medina, defensor de Rayados de Monterrey, en el duelo de Concachampions ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuánto tiempo estará fuera de actividad Stefan Medina?

Sin embargo, el tiempo que estará fuera de actividad dependerá de su evolución en los próximos días.

Con este panorama, Medina queda descartado para el partido de esta noche en el que Rayados enfrentará a FC Juárez, en actividad de la Liga MX.

Stefan Medina, defensor de Rayados de Monterrey | IMAGO7

Los planes de Rayados de Monterrey

La ausencia del zaguero representa un movimiento importante en la defensa regiomontana, considerando su experiencia y regularidad dentro del esquema del equipo.

Ahora el conjunto de Monterrey deberá ajustar su línea defensiva para suplir la baja del colombiano mientras continúa su recuperación.