Los regios y las veces que llegan con desventaja a los partidos de vuelta en la Concacaf

Los equipos regiomontanos están contra las cuerdas en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Tanto Tigres como Monterrey cayeron en sus respectivos primeros partidos y ahora están obligados a remontar si quieren seguir con vida en el torneo.

Tigres fue superado 3-0 por el Cincinnati, por lo que deberá buscar una remontada en el Estadio Universitario. Por su parte, Rayados perdió 2-3 ante Cruz Azul y tendrá que darle la vuelta a la serie como visitante en el Estadio Cuauhtémoc.

Roberto de la Rosa le había entregado la ventaja a Rayados | MexSport

Los regios 'contra las cuerdas'

A lo largo de su historia en la Concacaf, Tigres ha tenido distintos desenlaces cuando llega con desventaja al partido de vuelta. En la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2015-16, los felinos perdieron la ida 2-0 en casa frente al Club América. Para la vuelta, América volvió a imponerse 2-1 y se quedó con el campeonato.

En 2018, dentro de los Cuartos de Final, Tigres cayó 2-1 como visitante frente al Toronto FC. En la vuelta los regiomontanos ganaron 3-2, pero el global terminó 4-4 y fueron eliminados por el criterio de goles de visitante. Un año después, en los Octavos de Final los felinos perdieron la ida 1-0 ante Deportivo Saprissa. En el partido de vuelta en casa respondieron con contundencia y ganaron 5-0 para avanzar.

Marcelo Flores y Ángel Correa con Tigres tras perder ante Cincinnati en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT

En esa misma edición, Tigres volvió a llegar en desventaja en la final ante Monterrey. Perdieron la ida 1-0 y en la vuelta empataron 1-1, resultado que le dio el título a Rayados. Otro antecedente ocurrió en 2020, cuando Tigres cayó 2-1 de visita frente a Alianza FC. En el Universitario remontaron la serie con un triunfo de 4-2.

Más recientemente, en 2025, los felinos perdieron la ida 1-0 ante Real Estelí FC, pero en la vuelta en casa ganaron 3-0 para avanzar. En conclusión, Tigres ha disputado seis series en Concacaf llegando con desventaja al partido de vuelta:

Tres las logró remontar

Tres terminaron en eliminación, incluyendo dos finales perdidas

¿Cuál es el panorama actual de los dos equipos?

El panorama es menos alentador para Rayados en este tipo de escenarios. En 2004, dentro de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2004, Monterrey perdió 1-0 en la ida ante LD Alajuelense. En la vuelta empataron 1-1, resultado que permitió avanzar al conjunto costarricense.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres en conferencia de prensa | MexSport

Más recientemente, en 2024, Rayados cayó 2-1 como visitante ante Columbus Crew en la ida de semifinales. En la vuelta en casa volvieron a perder, ahora 1-3, quedando eliminados. De esta forma, Monterrey ha llegado en dos ocasiones con desventaja al partido de vuelta en Concacaf y en ambas terminó eliminado.