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Futbol

Gato Ortiz se lanza contra sus detractores tras recibir Gafete FIFA 2026: ‘Que sigan ladrando los perros’

El silbante mexicano fue amenazado de muerte en la ciudad de Guadalajara tras la victoria de Chivas.
Ramiro Pérez Vásquez 16:37 - 13 marzo 2026
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El árbitro recibió la renovación del distintivo por la FMF

Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz recibió su Gafete FIFA 2026, junto a 53 silbantes más, para ser acreedores de impartir justicia dentro del terreno de juego no solo en la Liga MX sino en Concacaf y competencias mundiales en clubes y selecciones. 

El silbante mexicano que se ha caracterizado por ser uno del árbitros más polémicos renovó el distintivo que lo adquirió desde 2018 para ser parte de la plantilla en donde aparecen; Katia Itzel García, Daniel Quintero Huitrón, Víctor Alfonso Cáceres, Fernando Hernández, Ismael López Peñuelas, Rafael López Valle, entre otros. 

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío | IMAGO7

Sin embargo, lo que más llamó la atención sobre este reconocimiento hacia Marco Antonio Ortiz fue el mensaje que lanzó a través de su cuenta oficial de instagram en donde dejó un dardo especial para sus detractores, a quienes lo critican reiteradamente.

‘El Gato’ fue contundente al referirse sobre ellos: “Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojarle piedras a cada perro que te ladra. Winston Churchill”, expresó acompaño de una serie de imagenes con compañeros árbitros y Mikel Arriola. 

¿Irá al Mundial 2026? 

El Cantante Guerrero levantó revuelo luego del partido entre Tigres y Pachuca en donde aseguraba que Marco Ortiz no está en la lista de los candidatos para ir al Mundial 2026 debido a unos detalles que mostró el silbante en dicho partido.

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío | IMAGO7

A través de su cuenta de X, el analista de TUDN, resaltó que los detalles simbólicos en el silbato con una Copa del Mundo y el balón ‘Trionda’ de la próxima justa veraniega era parte de la inconformidad después de quedar fuera de la lista de los árbitros candidatos para el Mundial 2026.

“Es normal que el árbitro FIFA Marco "gato" Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas su inconformidad por no estar en la lista de candidatos al Mundial 2026”, resalta el analista arbitral de TUDN en redes sociales. 

El inesperado mensaje del Gato Ortiz tras polémica | IMAGO7

¿Solo silbantes recomendados? 

Guerrero aseguró que los elegidos no dependen de las cualidades si no de los recomendados: “Sus números en cancha y logros en LigaBBVAMX y Concacaf son muy buenos. Una muestra más de que desde hace años no van los mejores a los mundiales. Van los recomendados”.

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