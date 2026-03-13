¿Te negaron la visa americana? Así puedes pedir el “perdón consular” y volver a intentarlo en 2026

Obtener una visa para ingresar a Estados Unidos puede convertirse en un proceso complicado cuando en el historial del solicitante existe alguna infracción migratoria. Haber permanecido más tiempo del permitido, haber sido deportado o haber cometido alguna falta dentro del territorio estadounidense puede provocar que la solicitud sea rechazada.

Sin embargo, existe un recurso legal que muchas personas desconocen y que puede abrir la puerta para volver a tramitar la visa. Se trata del llamado “perdón consular”, conocido oficialmente como waiver, un procedimiento que permite a ciertos solicitantes obtener nuevamente autorización para viajar al país vecino.

Este mecanismo se aplica en casos específicos y depende de la evaluación que realicen las autoridades migratorias durante el proceso de solicitud.

El llamado “perdón consular” es conocido oficialmente como 'waiver' y sirve para recuperar la visa / FREEPIK

¿Cómo tramitar el perdón consular para solicitar la visa?

El primer paso para intentar obtener este beneficio es realizar el mismo procedimiento que cualquier persona que busca tramitar una visa de turista. Esto implica llenar el formulario DS-160, documento donde se proporciona toda la información personal necesaria para iniciar el proceso.

Después, se debe realizar el pago del trámite de la visa y programar una cita para la entrevista consular. Según información de la Embajada de Estados Unidos en México, el costo estimado del trámite para 2026 será de 185 dólares, equivalente aproximadamente a entre 3,300 y 3,350 pesos mexicanos.

Durante la entrevista ocurre el paso clave del proceso, ya que el solicitante no puede pedir directamente el perdón. La decisión depende completamente del funcionario consular.

El procedimiento permite a ciertos solicitantes obtener nuevamente autorización para viajar / FREEPIK

“El oficial consular que lo entreviste le indicará si puede solicitar una exención y le proporcionará instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo”, se lee en la Embajada de Estados Unidos en México.

Cuánto tarda el proceso del perdón consular

Si el oficial considera que el solicitante cumple con ciertos requisitos, será él mismo quien inicie el procedimiento del waiver ante el gobierno estadounidense.

Para tomar la decisión, el funcionario evaluará diversos factores, entre ellos:

Son varias las faltas por las que te pueden quitar la visa: Haber permanecido más tiempo del permitido o haber sido deportado / FREEPIK

El tiempo que ha pasado desde la infracción

La gravedad del delito o falta migratoria

Los daños provocados

El posible beneficio que obtendría Estados Unidos al permitir nuevamente el ingreso de la persona