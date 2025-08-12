Carrera Bob Esponja 2025 en CDMX: fechas, precios y cómo inscribirte para correr en “Modo Fondo de Bikini”

¡Hola, capitán! ¿Te preparas para correr con la esponja más famosa del fondo de Bikini? La Carrera Bob Esponja 2025 regresa a la CDMX para que te pongas tus tenis más locos y actives el Modo Bob junto a familiares, amigxs y fans del cuadrado más carismático del mar.

Fecha, lugar y hora

Cuándo : Domingo 9 de noviembre de 2025 , arrancando desde las 7:00 a.m.

Dónde : Salida y meta en la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec , ideal para respirarte el mar verde mientras corres.

¡No te tardes! El cupo está limitado a solo 5,000 participantes (4,600 adultos y 400 niños).

Habrá tres modalidades:

Caminata familiar : 3 km, recreativa.

Carrera recreativa : 5 km, máximo 45 minutos.

Carrera entrona: 10 km, máximo 1 hora 30 minutos.

Las inscripciones ya están abiertas y puedes hacerlo en a través de la página de asdeporte. Los precios dependen de la fase:

$720 hasta el 22 de septiembre.

$800 del 23 de septiembre al 7 de noviembre.

$900 el 8 de noviembre o en la entrega de paquetes, si aún hay lugares.

El kit de corredor incluye playera conmemorativa, medalla de finalista, número con chip, hidratación, certificado de tiempo y atención médica durante la carrera. La premiación será para los tres primeros lugares en ramas varonil y femenil en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

Recuerda que la Carrera Bob Esponja en CDMX está pensada para que toda la familia se divierta, pero hay algunas reglas que debes considerar:

Carrera 10 km : edad mínima de 15 años cumplidos al 9 de noviembre.

Carrera 5 km : edad mínima de 14 años cumplidos el día del evento.

Caminata recreativa 3 km: edad mínima de 4 años cumplidos el día del evento.

Si eres menor de edad, deberás presentar acta de nacimiento o credencial escolar para comprobar tu edad al recoger tu paquete. Además, tendrás que ir acompañado por tu mamá, papá o tutor responsable.

