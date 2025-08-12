‘Depeche Mode: M’, la película sobre México que llegará a cines: Preventa y dónde conseguir boletos

La leyenda del synthpop, Depeche Mode, vuelve a sacudir a sus fans, esta vez con el estreno de una película. Bajo el título ‘DEPECHE MODE: M’, el filme dirigido por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías se estrenará en cines e IMAX a nivel mundial a partir del martes 28 de octubre.

La experiencia cinematográfica incluye imágenes de los tres conciertos con boletos agotados que ofreció la banda en el entonces Foro Sol durante su gira ‘Memento Mori 2023-2024’.

“En esencia, nuestra nueva película ‘M’ trata sobre la profunda conexión entre música, cultura y personas, y Fernando Frías, quien la dirigió y concibió, hizo un hermoso trabajo contando esa historia a través de la lente de la cultura mexicana y nuestros shows en Ciudad de México”, dijo Dave Gahan, vocalista de la banda.

Depeche Mode: M se estrenará el 28 de octubre / Especial|

Preventa y dónde conseguir boletos

Los boletos para ‘DEPECHE MODE: M’ estarán disponibles a partir del 17 de septiembre en el sitio www.DepecheModeM.com, donde los fans podrán registrarse para recibir alertas del evento.

Se espera que el filme se proyecte en más de 2,500 salas de más de 60 países. La cinta está cargada de simbolismo y hace un guiño directo a la relación de la cultura mexicana con la muerte, enmarcando las interpretaciones en vivo con momentos reflexivos sobre la mortalidad, la música y el espíritu colectivo.

La proyección contempla los conciertos en el Foro Sol / Especial|

Una obra dirigida por Fernando Frías

Fernando Frías, conocido por su aclamada película ‘Ya no estoy aquí’, vuelve a brillar. El director aporta una mirada creativa que combina la fuerza visual de los conciertos con imágenes interpretativas y material de archivo.

“Esta experiencia cinematográfica es una celebración perfecta de la gira 'Memento Mori' y de la profunda conexión que Depeche Mode mantiene con su base global de fans”, explicó Marc Allenby, CEO de Trafalgar Releasing.

La gira 'Memento Mori' convocó a más de 3 millones de personas en 112 shows, consolidando a Depeche Mode como una banda vigente, influyente y con una de las bases de fans más apasionadas del planeta.

La preventa se tiene que realizar por la página de la película / Especial|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FECHA EXACTA DEL REGRESO A CLASES DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 2025-2026