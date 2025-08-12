Fecha exacta del regreso a clases de primarias y secundarias 2025-2026

Los días de descanso están por terminar para millones de estudiantes de nivel básico. Aunque en redes sociales se ha especulado sobre un posible adelanto en el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya aclaró cuál será la fecha oficial para el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con el calendario publicado por la SEP, el regreso a clases será el lunes 1 de septiembre de 2025, por lo que los alumnos aún tienen unos días para disfrutar del descanso. Este año, las vacaciones se extendieron una semana más respecto a ciclos anteriores.

Cabe señalar que la fecha exacta de fin de vacaciones para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria es el domingo 31 de agosto. En tanto, docentes y personal directivo deberán regresar antes, ya que del 25 al 29 de agosto está programado el Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva, como parte de la preparación al arranque de clases.

¿Cuántos días faltan para el regreso a clases?

Desde este martes 12 de agosto de 2025, faltan 19 días para que millones de estudiantes retornen a las aulas. Es momento de preparar uniformes, mochilas y útiles escolares.

Fechas clave del ciclo escolar 2025-2026

Inicio de clases: 1 de septiembre de 2025

Fin de ciclo escolar: 16 de julio de 2026

Días efectivos en educación básica: 185

Días lectivos en Escuelas Normales: 190

Lista oficial de útiles escolares

La SEP también dio a conocer la lista de materiales básicos por nivel educativo. Los maestros podrán sugerir algunos adicionales, pero se pide que no se afecte la economía familiar.

Preescolar:

Papeles de colores, pinturas, pinceles, tijeras, pegamento, plastilina, lápices de colores.

Primaria:

De 1° a 2°: Cuadernos grandes, lápices, tijeras, sacapuntas, lápiz adhesivo.

3° grado: Cuadernos pequeños, bolígrafo, regla, bicolor.

4° a 6°: Cuadernos, bolígrafos, colores, marcatextos, juego de geometría.

Secundaria:

Un cuaderno por materia, lápices, bolígrafos, tijeras, colores, bicolor, marcatextos, geometría.

